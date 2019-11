Viorica Dăncilă, atac furibund la adresa lui Iohannis: „S-a întors din SUA cu o șapcă și trei poze”

„Klaus Iohannis refuză această confruntare, vrea doar o dezbatere cu cei pe care îi agrează, sfidând românii care l-au votat, dar şi pe cei care nu l-au votat, pentru că preşedintele trebuie să fie al tuturor. Văd teama de întrebări şi de adevăruri incomode. Am avut parte de jigniri şi minciuni din partea lui Iohannis, o confruntare arăta cum suntem fiecare, cum suntem pregătiţi pentru funcţie şi ce am făcut în fucţia deţinută până acum” , a declcarat Viorica Dăncilă.

„În domeniul politicii externe, în cei cinci ani, Klaus Iohannis a avut 25 de deplasări externe și 40 de primiri la București. Nu am văzut nimic concret pentru România. Am văzut că s-a întors din Statele Unite cu o șapcă și trei poze. Am văzut că a fost la Consiliul European la Bruxelles, dar nu am văzut nimic despre Schengen, nu am văzut nimic pentru români și România.

Am avut, în mandatul meu de premier, 41 de vizite externe și o sută de primiri la București. am căutat ca din fiecare vizită să vin cu ceva concret pentru România”, a adăugat Viorica Dăncilă.