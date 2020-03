Zamfir: Opriţi-vă cu manipularea că din cauza gestionării primarului general avem poluare în Bucureşti/ Costel Alexe: Sper să nu se priceapă şi la economie aşa cum se pricepe la mediu

Apoi senatorul Daniel Zamfir i-a cerut ministrului să pună capăt asaltului pe care mai mulţi liberali îl au asupra Primăriei Capitalei deoarece prin ce a spus la audieri reiese că Primăria Capitalei nu are atribuţii în a gestiona acest lucru. "Sunteţi mâhnit că nu îşi fac treaba comisarii de mediu, că intră deşeuri periculoase in Portul Constanţa, Primăria Bucureşti nu poate controla şi Garda de Coastă, nici comisarii de mediu”, a spus Zamfir. El i-a reproşat ministrului că nu este îngrijorat de poluarea din Iaşi şi din Cluj-Napoca, ci doar de cea din Bucureşti. "Opriţi-vă cu manipularea că din cauza gestionării primarului general avem poluare în Bucureşti, datele arată că nu este aşa”, a spus Zamfir. Costel Alexe i-a replicat, afirmând: "În 2012, când am intrat în Parlament, Daniel Zamfir părea un politician care promitea mult. (…) Sper din tot sufletul să nu se priceapă domnul Zamfir şi la economie aşa cum se pricepe la mediu”. Alexe a continuat spunând că, dacă măsurile din planul integrat de calitate a aerului ar fi implementate de primari, aerul ar fi mai respirabil în oraşele din România şi în Capitală, menţionând că pentru Bucureşti există o procedură de infrigement. Alexe a mai spus că în Bucureşti este problemă cu poluarea din cauza traficului, dar şi pentru faptul că administraţiile publice de sector nu fac o salubrizare eficientă.

Costel Alexe a fost avizat favorabil, cu 19 voturi "pentru" şi 18 "împotrivă".

Sursa : news.ro