Qatar a interzis consumul de alcool la Cupa Mondială de Fotbal 2022. Ce soluție a găsit, în schimb, producătorul de bere Budweiser

Decizia de ultim moment a Qatarului de a interzice alcoolul pe stadioanele Cupei Mondiale de Fotbal a lăsat producătorul de bere Budweiser cu o mulțime de exemplare pe cap, potrivit CNN. Cu toate acestea, compania a identificat o soluție ingenioasă prin care să se debaraseze de berile trimise în Qatar.

Citește și: Care e motivul pentru care Shakira nu va cânta în deschiderea Cupei Mondiale 2022 din Qatar. Gestul care i-a îngrijorat pe fani

Contractul semnat între Budweiser, al doilea cel mai vândut brand de bere din lume și Qatar valora 75 de milioane de euro, potrivit Antena 3. Producătorul de bere stabilise deja punctele de vânzare ale berii în oraşul Doha, când autorităţile locale au anunţat interdicţia alcoolului atât pe stadion, cât şi pe străzi, ceea a lăsat în aer termenii contractului.

Cu toate acestea, consumul de alcool este permis doar în anumite zone dedicate suporterilor. În aceste zone, fiecare fan îşi poate procura maxim patru pahare de bere, pentru suma de 15 euro paharul.

După ce a aflat decizia de interzicere a alcoolului, Budweiser a decis să ofere dozele de bere nevândute către țara care va câștiga turneul final, potrivit unui anunț făcut de companie, citat de CNN. Ulterior, se pare că informația a fost confirmată chiar de către companie, care a transmis că „dorește să aducă această sărbătoare de pe stadioanele Cupei Mondiale FIFA la fanii țării câștigătoare", potrivit CNN Business.

„O nouă zi, un nou tweet. Echipa câștigătoare va primi berile. Cine se va impune?", a fost anunțul companiei, pe pagina oficială de Twitter.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1