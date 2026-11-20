Vineri, 20 noiembrie 2026, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul, cu o zi înainte de Intrarea în biserică a Maicii Domnului.

Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul e un sfânt foarte cunoscut în România, pomenit pe data de 20 noiembrie.

Puțini știu că trupul său se află pe teritoriul țării noastre de peste 5 secole.

Această zi cade în Postul Crăciunului și nu include dezlegare la pește, scrie Alba24.

Mai mult, Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul nu e singurul pomenit azi.

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Cine a fost Sfântul Grigorie Decapolitul

Sfântul Grigorie nu e singurul pomenit în această zi. În calendarul ortodox apar și Sfântul Mucenic Dasie și Sfântul Ierarh Proclu, arhiepiscopul Constantinopolului. În calendarul catolic, Sfântul Grigorie Decapolitul e pomenit împreună cu regele Edmund, scrie Agerpres.

Numele sfântului vine de la Decapole, o regiune din Asia Mică formată din 10 cetăți. Potrivit Agerpres, el s-a născut în Irinopolis, una dintre aceste cetăți. Tatăl său, Serghie, trăia o viață marcată de vicii, în timp ce mama sa, Maria, era o femeie credincioasă.

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Potrivit scrierilor bisericești, tânărul Grigorie a primit o educație aleasă, dar s-a simțit atras de la început de viața bisericească. Mergea des la slujbe și se străduia să trăiască după învățăturile pe care le auzea acolo.

Astfel, Grigorie s-a hotărât să se călugărească, influențat și de către una din rudele sale, Simeon, care conducea mai multe mănăstiri. Anii săi de călugăr au fost marcați de smerenie, răbdare, blândețe și ascultare.

Grigorie a trăit într-o vreme în care cinstirea icoanelor era interzisă de autoritățile bizantine, scrie Digi24. Sfântul e cinstit tocmai pentru viața lui de călugar și pentru felul în care a apărat icoanele.

El a pornit în călătorii pentru a propovădui credința, prin Efes, Enos, Hrisopole și Corint și a ajuns până la Roma.

În ultimii ani de viață s-a retras într-o mănăstire de lângă Tesalonic. Acolo a trăit în sărăcie și purta un singur veșmânt simplu. A fost hirotonit preot și slujea Sfânta Liturghie înainte să se îmbolnăvească. Deși era slăbit, a plecat spre Constantinopol, unde a murit și a fost înmormântat într-o mănăstire din oraș.

După căderea Constantinopolului sub otomani, în 1453, trupul sfântului a fost dus în regiunea Dunării. În 1498, banul Barbu Craiovescu a auzit de minunile legate de aceste moaște și le-a cumpărat, după care le-a adus la Mănăstirea Bistrița, ctitoria sa, unde se află și astăzi.

Sfântul Mucenic Dasie e pomenit în aceeași zi

Sfântul Dasie, pomenit tot pe 20 noiembrie, a fost un soldat creștin din armata romană. A fost tras la sorți să fie „regele” Saturnaliilor, o sărbătoare păgână. Cel ales petrecea 30 de zile, apoi era sacrificat.

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Dasie a refuzat datorită credinței sale, așa că a fost aruncat în închisoare. A fost dus în fața lui Bassus, judecat, torturat și decapitat într-o zi de vineri. Moaștele lui au stat la Durostorum, actuala Silistra, până în anul 579. Din cauza invaziilor au fost mutate la Ancona, în Italia.

Ziua cade în Postul Nașterii Domnului, care a început pe 15 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului. Pe lângă mâncare, postul înseamnă și rugăciune, pocăință și ajutor pentru cei aflați în nevoie. Sâmbătă, de praznicul Maicii Domnului, se poate mânca pește.