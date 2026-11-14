Ce nu ai voie să mănânci în Postul Crăciunului 2026. Alimentele permise și zilele în care este dezlegare la pește

Te-ai întrebat ce nu ai voie să mănânci în Postul Crăciunului 2026? Există câteva reguli simple de care trebuie să ții cont.

Postul Crăciunului e una dintre cele mai importante perioade din calendarul ortodox, cu reguli stricte pentru credincioși.

Dincolo de restricțiile alimentare, în această perioadă credincioșii sunt îndemnați să se roage, să fie cumpătați și să evite păcătele, scrie Digi24.

Alături de curățarea sufletească, credincioșii țin cont și de restricții alimentare, menite să îi pregătească pentru perioada sărbătorilor.

Timp de 40 de zile, credincioșii se concentrează pe curățarea sufletească și trupească, înainte de Nașterea Domnului.

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Ce nu ai voie să mănânci în Postul Crăciunului 2026

Deși ortodocșii și catolicii țin post, restricțiile alimentare diferă semnificativ. Potrivit obiceiurilor ortodoxe, în Postul Crăciunului nu ai voie să mănânci produse de origine animală, cu doar câteva excepții.

În această categorie nu intră doar carnea, ci și brânza, laptele, ouăle și produse derivate din acestea.

În schimb, credincioșii trebuie să consume legume, cereale, semințe și alimente bazate pe plante. Mai mult, există restricții și atunci când vine vorba de ulei, pește și vin.

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Dieta pentru Postul Crăciunului seamănă cu cea vegană, în care adepții nu consumă alimente de proveniență animală.

În această perioadă, trebuie să te asiguri că ai parte de o dietă variată și echilibrată, chiar dacă nu consumi produse animale. Cei care urmează o dietă vegană sunt sfătuiți inclusiv să apeleze la suplimente, pe termen lung, scrie NHS.

Experții recomandă minim 5 porții de fructe și legume variate în fiecare zi. Cele mai multe mese pot avea la bază cartofi, pâine, orez sau paste, pentru a simți senzația de sațietate, dar și pentru a avea energie.

În această perioadă, există un risc să nu consumi îndeajuns de multe proteine. Pentru a combate acest lucru, experții recomandă să consumi fasole și alte leguminoase drept surse de proteine.

În plus, nucile și semințele sunt bogate în acizi grași omega-3, de care corpul nostru are nevoie. În timpul Postului ortodox, credincioșii au însă dezlegare la pește în mai multe zile.

Când e dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2026

Chiar dacă credincioșii sunt sfătuiți să evite alimentele de origine animală, pot consuma pește, ulei și vin în anumite zile.

Potrivit Doxologia, în „Postul Nașterii Domnului se ajunează în zilele de luni, miercuri și vineri: consumăm fie legume, fie fructe, uscate ori fierte, dar fără untdelemn”.

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În schimb, marți și joi, potrivit regulilor bisericești, se pot mânca „fierturi cu untdelemn, iar în fiecare sâmbătă și duminică, până în data de 20 decembrie, se dezleagă la pește și vin”.

Mai există dezlegare la pește în zilele de luni, marți și joi când e ziua unui sfânt important. Dacă aceste sărbători au loc miercurea sau vinerea, atunci nu există dezlegare la pește, dar credincioșii pot consuma ulei și un pahar cu vin, potrivit Doxologia.

Potrivit Creștin Ortodox, în Postul Crăciunului 2026 avem dezlegare la pește pe 21, 22, 23, 28, 29 si 30 noiembrie. În luna decembrie, dezlegarea la pește are loc pe 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13 si 19.