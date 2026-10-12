Ce a făcut Sfânta Parascheva la doar 10 ani. Gestul care i-a schimbat viața pentru totdeauna

Ce a făcut Sfânta Parascheva la doar 10 ani și de ce gestul ei a rămas în istoria Bisericii. Povestea copilăriei sfintei sărbătorite pe 14 octombrie.

Sfânta Cuvioasă Parascheva este una dintre cele mai iubite figuri ale creștinătății ortodoxe, fiind cinstită în fiecare an pe 14 octombrie. Viața sa este asociată cu rugăciunea, smerenia și ajutorarea celor aflați în nevoie.

Potrivit tradiției bisericești, încă din copilărie a făcut gesturi de o generozitate aparte, renunțând la lucrurile de care se bucura pentru a-i ajuta pe cei sărmani. Unul dintre episoadele care i-au marcat existența s-a petrecut în jurul vârstei de 10 ani, când a luat o decizie neașteptată după ce a ascultat cuvintele Evangheliei.

Unde s-a născut Sfânta Parascheva și din ce familie provenea

Sfânta Cuvioasă Parascheva a trăit în prima parte a secolului al XI-lea, fiind originară din Epivata, o localitate situată pe țărmul Mării Marmara, în apropiere de Constantinopol. Așezarea este identificată în prezent cu Selimpașa, pe teritoriul Turciei.

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Potrivit tradiției creștine, Sfânta Parascheva s-a născut într-o familie înstărită, ai cărei membri puneau un accent deosebit pe credință, rugăciune și faptele de milostenie. Părinții săi au crescut-o în spiritul valorilor creștine, iar aceste principii aveau să-i influențeze profund alegerile de mai târziu.

Aceasta a avut un frate, Eftimie, care a ales, la rândul său, calea monahală și a ajuns ulterior episcop de Madite. În tradiția ortodoxă românească, Sfânta Parascheva este cunoscută și sub numele de Sfânta Vineri.

Ce a făcut Sfânta Parascheva la vârsta de aproximativ 10 ani

Unul dintre episoadele semnificative din copilăria Sfintei Parascheva este legat de participarea sa la o slujbă religioasă. Conform relatărilor bisericești, în jurul vârstei de 10 ani, aceasta a auzit un fragment din Sfânta Evanghelie care avea să-i influențeze decisiv parcursul spiritual.

Cuvintele despre renunțarea la bunurile lumești și urmarea lui Hristos au impresionat-o profund. Copila a înțeles mesajul ca pe un îndemn adresat chiar ei, considerând că trebuie să le ofere sprijin celor lipsiți de posibilități, scrie Basilica.ro.

Din acel moment, grija pentru oamenii aflați în dificultate a devenit una dintre preocupările sale principale. În tradiția bisericească, această întâmplare este prezentată drept începutul unei transformări importante, care avea să-i definească întreaga viață.

Fragmentul din Evanghelie care i-a influențat decisiv alegerile

În relatările despre viața Sfintei Parascheva sunt menționate pasaje evanghelice care vorbesc despre renunțarea la sine, apropierea de Hristos și desprinderea de bogățiile materiale.

Una dintre versiunile hagiografice face referire la Evanghelia după Marcu, capitolul 8, versetul 34, care îndeamnă la lepădarea de sine și urmarea lui Hristos. Alte relatări asociază episodul cu Evanghelia după Matei, capitolul 19, versetul 21, unde tânărul bogat este îndemnat să-și împartă averea săracilor.

Deși textele bisericești nu indică întotdeauna același fragment, ideea centrală rămâne aceeași: credința trebuie însoțită de renunțarea la atașamentul excesiv față de bunurile materiale și de grija față de cei aflați în suferință.

Potrivit tradiției, Sfânta Parascheva nu a privit aceste cuvinte doar ca pe o învățătură religioasă, ci ca pe un îndemn pe care trebuia să-l urmeze în propria viață, conform Doxologia.ro.

Gestul făcut după ce a ieșit din biserică

După ce a ascultat cuvintele Evangheliei, Sfânta Parascheva ar fi întâlnit o fetiță săracă, îmbrăcată în haine vechi și rupte. Contrastul dintre situația copilei și propria sa înfățișare ar fi determinat-o să facă un gest de generozitate neobișnuit pentru vârsta sa.

Deși provenea dintr-o familie înstărită și purta haine frumoase, Sfânta Parascheva a ales să i le ofere fetiței, îmbrăcând în schimb veșmintele uzate ale acesteia, conform doxologia.ro.

Întâmplarea este considerată în tradiția ortodoxă una dintre primele manifestări concrete ale milosteniei sale. Prin această alegere, copila ar fi arătat că pentru ea ajutorarea aproapelui era mai importantă decât păstrarea propriilor avantaje materiale, relatează Basilica.ro.

De ce gesturile sale au stârnit nemulțumirea părinților

Schimbul de haine nu ar fi fost un episod singular în copilăria Sfintei Parascheva. Conform relatărilor bisericești, aceasta a continuat să le ofere celor nevoiași atât veșmintele sale, cât și hrana pe care o primea acasă.

Uneori, se întorcea în familie purtând haine mult mai simple decât cele cu care plecase. Comportamentul său ar fi provocat nemulțumirea părinților, care nu înțelegeau de ce renunța în mod repetat la lucrurile pe care le avea.

Mama sa ar fi mustrat-o în mai multe rânduri pentru că dăruia altor copii hainele primite. Cu toate acestea, Sfânta Parascheva nu ar fi abandonat obiceiul de a-i sprijini pe cei aflați în nevoie.

În scrierile hagiografice, perseverența sa este prezentată ca o dovadă a credinței puternice și a dorinței de a pune în practică învățăturile creștine încă din primii ani de viață.

Crucea de aur la care ar fi renunțat în favoarea unei persoane sărace

Relatările despre copilăria Sfintei Parascheva amintesc și un alt gest de generozitate. Potrivit Basilica.ro, aceasta purta la gât o cruciuliță din aur, pe care ar fi hotărât, la un moment dat, să o dăruiască unei persoane nevoiașe.

După ce a oferit obiectul, l-ar fi înlocuit cu o cruciuliță din lemn. Întâmplarea este interpretată ca o expresie a convingerii sale că valoarea spirituală a crucii este mai importantă decât prețul material al obiectului.

Nici această faptă nu ar fi fost primită cu entuziasm de mama sa, care ar fi mustrat-o pentru decizia luată. În relatările religioase, gestul este asociat cu iubirea față de semeni și cu dorința de a-i ajuta pe cei lipsiți de cele necesare.

Cum își împărțea Sfânta Parascheva hrana cu cei nevoiași

Generozitatea Sfintei Parascheva nu se limita la haine sau obiecte personale. Relatările despre copilăria sa arată că aceasta obișnuia să împartă și mâncarea cu alți copii care aveau mai puține posibilități, conform site-urilor de specialitate.

Hrana pe care o primea acasă ajungea, potrivit tradiției, și la copiii săraci pe care îi întâlnea. Pentru Sfânta Parascheva, milostenia nu reprezenta un gest izolat, făcut doar într-o anumită împrejurare, ci o preocupare constantă.

Aceste fapte sunt prezentate în scrierile bisericești drept expresii ale compasiunii și ale dorinței de a-i ajuta pe cei aflați în dificultate. Aceeași atitudine avea să-i caracterizeze și alegerile din anii următori, când a renunțat treptat la bunurile materiale și a ales o viață dedicată credinței.

Cum s-a schimbat viața Sfintei Parascheva după copilărie

Pe măsură ce a crescut, dorința Sfintei Parascheva de a se dedica vieții religioase a devenit tot mai puternică. După moartea părinților, potrivit tradiției, a renunțat la bunurile care i-ar fi revenit prin moștenire și și-a împărțit partea de avere celor săraci.

Ulterior, a părăsit localitatea natală și a pornit spre Constantinopol, unde a căutat îndrumarea unor călugări și călugărițe. Călătoria sa spirituală a continuat către ținutul Pontului, unde ar fi petrecut o perioadă într-o mănăstire închinată Maicii Domnului, la Heracleea Pontului.

După această etapă, Sfânta Parascheva s-a îndreptat către Țara Sfântă, dorind să se apropie de locurile legate de viața lui Iisus Hristos.

De ce a plecat Sfânta Parascheva în Țara Sfântă

Dorința de a ajunge în locurile în care a trăit Iisus Hristos a determinat-o pe Sfânta Parascheva să călătorească spre Ierusalim. După sosirea în Țara Sfântă, aceasta ar fi ales să se retragă într-o mănăstire de maici din pustiul Iordanului, notează doxologia.ro.

Acolo și-ar fi dedicat timpul rugăciunii, postului și nevoințelor duhovnicești, departe de agitația lumii. Potrivit tradiției ortodoxe, această perioadă a reprezentat o etapă importantă în aprofundarea credinței și în apropierea sa de viața spirituală pe care și-o alesese.

Sfânta Parascheva ar fi petrecut mai mulți ani departe de locurile natale, trăind în modestie și concentrându-se asupra rugăciunii.

Motivul pentru care Sfânta Parascheva s-ar fi întors acasă

Deși își petrecuse o perioadă îndelungată în Țara Sfântă, Sfânta Parascheva ar fi revenit în ținuturile natale în urma unei experiențe spirituale descrise în tradiția ortodoxă.

Potrivit relatărilor bisericești, în timp ce se afla în pustiul Iordanului, un înger i-ar fi apărut și i-ar fi transmis că trebuie să se întoarcă în locurile din care provenea, fiindcă se apropie de sfârșitul vieții. În urma acestei descoperiri, Parascheva ar fi părăsit mănăstirea și s-ar fi îndreptat din nou spre zona Constantinopolului.

Ultima parte a vieții și-ar fi petrecut-o în rugăciune și smerenie. Relatările hagiografice menționează că a murit la o vârstă tânără, însă nu există suficiente date istorice pentru a stabili cu certitudine câți ani avea.

De ce este sărbătorită Sfânta Parascheva în fiecare an pe 14 octombrie

În calendarul ortodox, Sfânta Cuvioasă Parascheva este pomenită anual pe 14 octombrie. În România, aceasta se numără printre cele mai cunoscute și cinstite sfinte, fiind considerată ocrotitoarea Moldovei.

Moaștele sale se află la Catedrala Mitropolitană din Iași, unde, în fiecare an, în perioada sărbătorii, ajung numeroși pelerini din toate regiunile țării și din străinătate. Aceștia participă la manifestările religioase și se închină la racla în care sunt păstrate sfintele moaște.

Pelerinajul de la Iași a devenit unul dintre cele mai importante evenimente religioase din România, atrăgând în fiecare an un număr mare de credincioși.

În tradiția ortodoxă, Sfânta Parascheva este asociată cu milostenia, smerenia și grija pentru oamenii aflați în suferință, valori care se regăsesc și în relatările despre copilăria sa.

Legătura dintre gesturile din copilărie și drumul spiritual al Sfintei Parascheva

Episodul în care Sfânta Parascheva și-ar fi oferit hainele unei fetițe sărace ocupă un loc important în relatările despre viața sa. Întâmplarea este prezentată ca o ilustrare a valorilor pe care le-a urmat încă din copilărie și a dorinței de a pune nevoile celorlalți înaintea propriului confort, potrivit basilica.ro.

În anii care au urmat, potrivit scrierilor hagiografice, aceasta a continuat să renunțe la bunurile materiale, și-a împărțit moștenirea și a ales viața monahală.

Astfel, gestul făcut în jurul vârstei de 10 ani este privit în tradiția bisericească drept începutul unui parcurs spiritual bazat pe credință, modestie și generozitate.

Exemplul său continuă să fie prezentat de Biserica Ortodoxă drept o mărturie a iubirii față de aproapele și a importanței ajutorării celor aflați în nevoie.

În ce carte veche românească este relatată viața Sfintei Parascheva

Un detaliu mai puțin cunoscut este legat de prezența relatărilor despre Sfânta Parascheva în literatura religioasă românească veche. Una dintre lucrările importante în care este prezentată viața sa este Cartea românească de învățătură, cunoscută și sub denumirea de Cazania lui Varlaam, scrie doxologia.ro.

Volumul a fost tipărit la Iași în anul 1643, sub îndrumarea Mitropolitului Varlaam al Moldovei, și reprezintă una dintre operele de referință ale literaturii religioase românești din secolul al XVII-lea.

Prezența relatării despre Sfânta Parascheva în această lucrare ilustrează importanța pe care cultul său o dobândise în Moldova și rolul pe care textele religioase l-au avut în transmiterea tradițiilor despre viața sfinților.

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