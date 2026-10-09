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Calendar ortodox 9 octombrie 2026. Este pomenit unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos. Ce trebuie să știe credincioșii

În calendarul ortodox, pe 9 octombrie 2026 este pomenit Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu, unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos.

Autor: Sorina Văleanu
Publicat: Vineri, 09 Octombrie 2026, 06:30 | Actualizat Joi, 08 Octombrie 2026, 18:41
Calendar ortodox 9 octombrie 2026. Este pomenit unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos. Ce trebuie să știe credincioșii | Captură Youtube/Shutterstok
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Biserica Ortodoxă îl prăznuiește în fiecare an pe data de 9 octombrie pe Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu, fratele Sfântului Apostol Matei și unul dintre cei 12 apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos.

Tot în această zi mai sunt pomeniți Sfinții Cuvioși Andronic și Atanasia. De asemenea, este cinstită și Sfânta Icoană a Maicii Domnului - „Potolește întristările noastre”, potrivit doxologia.ro.

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Cine a fost Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu

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Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu este unul dintre cei 12 Apostoli aleși de Iisus Hristos. Potrivit doxologia.ro, el era fiul lui Alfeu și fratele Sfântului Apostol Matei, vameșul și evanghelistul.

Sfântul Apostol Iacob a fost ales de Domnul nostru Iisus Hristos să propovăduiască Evanghelia în toată lumea. Tradiția spune că Sfântul Iabob a murit răstignit pe cruce, potrivit crestinortodox.ro.

Datorită lucrării sale, mulți păgâni au crezut în Iisus Hristos, au fost construite biserici și au fost hirotoniți preoți și episcopi. A fost numit și „sămânța dumnezeiască”, pentru că a semănat cuvântul Evangheliei în inimile oamenilor, potrivit sursei citate mai sus.

Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu a fost răstignit pe cruce de păgâni. El nu trebuie confundat cu Sfântul Apostol Iacob al lui Zevedeu, prăznuit pe 30 aprilie, și nici cu Iacob „fratele Domnului”, prăznuit pe 23 octombrie, întâiul episcop al Ierusalimului, mai notează crestinortodox.ro.

Ce trebuie să știe credincioșii

În anul 2026, data de 9 octombrie pică într-o zi de vineri. Credincioșii trebuie să țină cont de rânduiala obișnuită a zilei de vineri, respectiv că este zi de post, potrivit rânduielilor bisericești.

Însă, postul nu se referă doar la alimente. În tradiția creștină, acesta este legat de rugăciune, înfrânare, pocăință și fapte bune. Așadar, această dată poate fi un prilej bun să ne amintim de viața Sfântului Apostol Iacob al lui Alfeu și de statornicia sa în credință.

El este prezentat ca un ucenic care a răspândit cuvântul lui Dumnezeu și i-a îndrumat pe oameni către calea mântuirii. Exemplul său rămâne legat de credință, propovăduirea Evangheliei și voința în urmarea lui Iisus Hristos.

Data de 9 octombrie poate fi un bun prilej pentru credincioși să participe la Sfânta Liturghie, să se roage și să citească despre viața Sfântului Apostol Iacob al lui Alfeu.

În această zi, se adună lemne pentru foc și se spune că nu trebuie să refuzi o invitație la masă, pentru a evita ghinionul și pierderile financiare. Este bine să ceri ajutorul Sfântului Apostol Iacob în problemele vieții. În plus, evită certurile, defăimarea și răzbunarea, iar dacă cineva îți cere ajutorul, nu-l refuza. Se mai spune că nu se încep afaceri sau proiecte noi, potrivit unei surse.

De asemenea, Biserica pune la dispoziție și o rugăciune către Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu. Troparul său îl cheamă pe Sfânt să se roage lui Dumnezeu pentru iertarea greșelilor.

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