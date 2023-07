Ce este interzis să faci de Sfântul Ilie 2023. Rugăciunea puternică pe care credincioșii o rostesc doar astăzi

Iată ce este considerat mare păcat să faci pe 20 iulie, de Sfântul Ilie. Credincioșii au grijă să respecte cu sfințenie aceste datini.

Sfântul Ilie se sărbătorește an de an la data de 20 iulie și este considerat ocrotitorul recoltelor și al tuturor celor care muncesc pământul. În popor, Sfântul Ilie mai este cunoscut ca aducătorul de furtuni puternice, tunete și fulgere, alungând canicula, seceta și răcorind pământul.

