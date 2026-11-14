Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului 2026. Ce se face pe 14 noiembrie și ce tradiții respectă credincioșii

Credincioșii ortodocși se pregătesc să intre într-una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală din an. Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului 2026 este sărbătorit sâmbătă, 14 noiembrie, aceasta fiind ultima zi în care se mai pot consuma alimente de dulce înainte de începerea celor 40 de zile de post.

Postul Nașterii Domnului începe duminică, 15 noiembrie, și se încheie în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie.

În această perioadă, credincioșii sunt îndemnați să renunțe la anumite alimente, dar și să acorde mai multă atenție rugăciunii, iertării și faptelor bune.

Când este Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului în 2026

În acest an, Lăsatul secului are loc pe 14 noiembrie, cu o zi înainte de începerea Postului Nașterii Domnului. Data marchează trecerea de la alimentația obișnuită la perioada de abstinență alimentară, care durează 40 de zile.

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Astfel, începând cu 15 noiembrie, cei care țin postul trebuie să renunțe la carne, ouă și produse lactate. Există însă și zile în care Biserica acordă dezlegare la pește, untdelemn și vin, conform calendarului ortodox.

Postul Crăciunului este unul dintre cele patru mari posturi de peste an și are rolul de a-i pregăti pe credincioși pentru sărbătoarea Nașterii Domnului. Dincolo de restricțiile alimentare, această perioadă este dedicată curățirii sufletești și apropierii de Dumnezeu.

Ce tradiții și obiceiuri respectă românii de Lăsatul Secului

În tradiția populară românească, această zi este asociată cu mesele în familie, împăcarea și pregătirea gospodăriei pentru perioada postului.

În multe zone ale țării, rudele se reunesc în jurul unei mese bogate, la care se servesc preparate tradiționale, scrie Basilica.ro.

Printre obiceiurile păstrate se numără:

Masa în familie: rudele se adună pentru a lua împreună ultima masă cu preparate de dulce înainte de începerea postului. Pe masă se găsesc adesea friptură, sarmale, brânzeturi, plăcinte și alte mâncăruri tradiționale.

Vizita finilor la nași: în anumite regiuni, finii merg la nași cu daruri simbolice, precum colaci, vin, pâine sau preparate pregătite în casă. Este un gest prin care își arată respectul și recunoștința față de părinții spirituali.

Cererea iertării: oamenii încearcă să îndrepte eventualele neînțelegeri și să intre în post împăcați cu familia și apropiații.

Curățarea vaselor: în unele gospodării, vasele folosite pentru preparatele de dulce sunt spălate temeinic, pentru a fi pregătite pentru mâncărurile de post.

Aceste obiceiuri diferă de la o regiune la alta și nu reprezintă toate rânduieli obligatorii ale Bisericii, ci practici păstrate în folclorul românesc.

Ce este bine să faci în această zi, potrivit tradiției

Lăsatul Secului nu este privit doar ca un prilej de a lua o masă îmbelșugată înaintea postului. Tradiția creștină pune accent pe iertare, bunătate și ajutorarea celor aflați în dificultate.

Credincioșii sunt îndemnați să evite certurile, să se împace cu persoanele cu care au avut neînțelegeri și să ofere ajutor celor care au nevoie. De asemenea, împărțirea alimentelor și milostenia sunt considerate gesturi importante în această perioadă.

În unele comunități rurale există și obiceiuri legate de gospodărie. Resturile de la masa de Lăsatul Secului erau strânse și oferite păsărilor, iar vasele erau curățate pentru perioada următoare. Aceste practici au semnificații populare legate de purificare și belșug.

Cât durează Postul Crăciunului și când este dezlegare la pește în 2026

Postul Nașterii Domnului durează 40 de zile, începând pe 15 noiembrie și încheindu-se pe 24 decembrie.

În comparație cu Postul Paștelui, acesta este considerat mai ușor din punct de vedere alimentar, deoarece cuprinde mai multe zile în care credincioșii au dezlegare la pește.

Potrivit calendarului publicat de Basilica.ro, în 2026 sunt prevăzute următoarele zile cu dezlegare la pește:

Noiembrie: 21, 22, 23, 28, 29 și 30.

Decembrie: 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13 și 19.

Prima dezlegare la pește este pe 21 noiembrie, de sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului. Printre celelalte sărbători importante din timpul postului se numără Sfântul Apostol Andrei, pe 30 noiembrie, și Sfântul Ierarh Nicolae, pe 6 decembrie.

Biserica amintește că postul nu trebuie redus doar la schimbarea alimentației, ci presupune și o pregătire sufletească.

Rugăciunea, spovedania, milostenia și participarea la slujbele religioase sunt aspecte importante ale celor 40 de zile care preced Crăciunul.

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