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Calendar ortodox 19 octombrie 2026. Ce sfinți sunt sărbătoriți luni și ce trebuie să știe credincioșii despre această zi

Calendar ortodox 19 octombrie 2026. Ce sfinți sunt pomeniți luni, dacă este sărbătoare cu cruce roșie și dacă se ține post în această zi.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 07:30 | Actualizat Duminica, 18 Octombrie 2026, 19:53
Calendar ortodox 19 octombrie 2026 | Profimediaimages.ro
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Luni, 19 octombrie 2026, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfântul Proroc Ioil, Sfântul Mucenic Uar, Sfânta Cleopatra și Sfântul Cuvios Ioan de la Rila. Ziua nu este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox și nu este zi de post. Iată ce trebuie să știe credincioșii despre sfinții sărbătoriți și semnificația acestei zile.

Ce sfinți sunt pomeniți pe 19 octombrie 2026

Pe 19 octombrie 2026, credincioșii ortodocși îi pomenesc pe Sfântul Proroc Ioil, Sfântul Mucenic Uar, Sfânta Cleopatra și Sfântul Cuvios Ioan de la Rila.

Potrivit calendarului oficial al Bisericii Ortodoxe Române, această zi este dedicată cinstirii celor patru sfinți, scrie www.calendar.patriarhia.ro.

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Cine a fost Sfântul Proroc Ioil

Sfântul Proroc Ioil este unul dintre cei 12 proroci mici ai Vechiului Testament și autorul cărții biblice care îi poartă numele. Mesajul său pune accent pe pocăință, credință și întoarcerea oamenilor către Dumnezeu, notează www.crestinortodox.ro.

De asemenea, prorocul vorbește despre Ziua Domnului și despre revărsarea Duhului Sfânt, un pasaj amintit în Noul Testament, în legătură cu sărbătoarea Cincizecimii. Sfântul Proroc Ioil este pomenit în calendarul ortodox pe 19 octombrie.

Cine a fost Sfântul Mucenic Uar

Sfântul Mucenic Uar a trăit în perioada persecuțiilor împotriva creștinilor din Imperiul Roman. Potrivit tradiției bisericești, acesta era soldat în armata romană. Impresionat de credința creștinilor întemnițați, Uar a ales să își mărturisească public propria credință, deși știa că își pune viața în pericol.

Pentru această alegere, a fost supus chinurilor și a murit ca martir. Biserica Ortodoxă îl pomenește în fiecare an pe 19 octombrie, zi în care credincioșii îi cinstesc curajul și statornicia în credință, scrie www.ortodoxie.org.

Cine a fost Sfânta Cleopatra

Sfânta Cleopatra este pomenită în calendarul ortodox pe 19 octombrie, în aceeași zi cu Sfântul Mucenic Uar. Potrivit tradiției bisericești, aceasta a fost o femeie creștină care a dat dovadă de mult curaj și credință.

După moartea mucenicului, Sfânta Cleopatra s-a îngrijit de trupul său și l-a înmormântat cu cinste. Prin gestul său, a arătat respect față de cei care și-au dat viața pentru credința creștină. Numele său a rămas legat de milostenie, devotament și credință, valori pe care Biserica le cinstește și în prezent, scrie www.ortodoxie.org și www.crestinortodox.ro.

Cine a fost Sfântul Cuvios Ioan de la Rila

Sfântul Cuvios Ioan de la Rila este unul dintre cei mai cunoscuți sfinți ai Bisericii Ortodoxe Bulgare. A trăit în secolul al X-lea și a ales să își dedice viața rugăciunii și credinței. S-a retras în Munții Rila, unde a dus o viață monahală, departe de agitația lumii. Prin exemplul său, a devenit un reper spiritual pentru numeroși credincioși și este considerat ocrotitorul spiritual al Bulgariei.

Numele său este strâns legat de Mănăstirea Rila, unul dintre cele mai importante așezăminte monahale din Bulgaria. Lăcașul a devenit, de-a lungul timpului, un important centru al vieții religioase și spirituale. În calendarul ortodox, Sfântul Cuvios Ioan de la Rila este pomenit pe 19 octombrie, zi în care este amintită și mutarea moaștelor sale.

Este sărbătoare cu cruce roșie pe 19 octombrie 2026?

Nu. Luni, 19 octombrie 2026, nu este sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox român. În această zi sunt pomeniți mai mulți sfinți, printre care Sfântul Proroc Ioil, Sfântul Mucenic Uar, Sfânta Cleopatra și Sfântul Cuvios Ioan de la Rila.

Credincioșii pot participa la slujbele bisericești și se pot ruga, dacă doresc. Fiind o zi fără sărbătoare cu cruce roșie, nu există o interdicție religioasă generală privind treburile gospodărești. Astfel, este permis spălatul rufelor, curățenia și celelalte activități obișnuite, scrie www.calendar.patriarhia.ro.

Se ține post luni, 19 octombrie 2026?

Nu, ziua de luni, 19 octombrie, nu este zi de post în calendarul ortodox. Credincioșii pot consuma alimente de dulce, fără să fie nevoiți să respecte restricții alimentare. Următoarea zi obișnuită de post este miercuri, 21 octombrie, când tradiția ortodoxă recomandă postul.

De asemenea, credincioșii care se pregătesc pentru sărbătoarea Nașterii Domnului trebuie să știe că Postul Crăciunului începe pe 15 noiembrie 2026 și se încheie în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, scrie www.calendareortodoxe.ro.

Ce alte sărbători importante urmează în octombrie

În a doua jumătate a lunii octombrie 2026, calendarul ortodox cuprinde mai multe sărbători importante pentru credincioși. Printre acestea se numără pomenirea Sfinților Mărturisitori Visarion și Sofronie, dar și sărbătorile dedicate Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, și Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. Iată ce date trebuie să rețină credincioșii:

21 octombrie 2026 – Sunt pomeniți Sfinții Mărturisitori Visarion și Sofronie, Sfântul Mucenic Oprea și Sfinții Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel.

26 octombrie 2026 – Este sărbătorit Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, unul dintre sfinții importanți ai calendarului ortodox.

27 octombrie 2026 – Credincioșii îl cinstesc pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, sărbătoare care atrage anual numeroși pelerini în Capitală.

Aceste sărbători sunt ocazii de rugăciune și de cinstire a sfinților, fiecare având un loc aparte în tradiția Bisericii Ortodoxe Române, scrie www.calendar.patriarhia.ro.

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