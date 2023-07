Sfântul Pantelimon, sărbătoare mare pentru creștini pe 27 iulie. Rugăciunea puternică pe care să o rostești la capul celui bolnav

În fiecare an, pe 27 iulie, creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Pantelimon, considerat ocrotitorul tuturor medicilor și al bolnavilor. Iată ce nu trebuie să faci în această zi, dar și ce rugăciune puternică să rostești în vremuri de suferință!

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY