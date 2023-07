Cunoscutul medic neurochirurg, dr. Vlad Ciurea, a explicat care este legătura dintre credință și sănătate. Ce se întâmplă în corpul tău atunci când rostești rugăciunea Tatăl nostru.

Mai exact, celebrul medic susține că există o legătură în creierul uman și credință, iar atunci când spui Tatăl nostru, fiecare frază semnifică ceva și produce un efect în organism, așa cum se precizează în cartea sa „Sănătatea creierului pe înțelesul tuturor”.

Ce legătură există între rostirea rugăciunii Tatăl Nostru și sănătate. Dezvăluiririle cunoscutului medic Vlad Ciurea

S-a dovedit faptul că fiecare propoziţie din rugăciunea Tatăl Nostru corespunde unui plan profund al existenţei individului şi, în momentul în care este pronunţată o frază, planul spiritual, mental, emoţional sau fizic răspunde dincolo de conştienţa noastră.

Legătura dintre sistemul endocrin și rugăciune a fost descoperită de cercetătorul american Cayce Edgar, menționând că rostirea frazelor produce deschiderea anumitor porțiuni.

„Tatăl Nostru carele eşti în ceruri, deschide glanda pituitară, hipofiza, cea mai înaltă glandă a organismului, legată de lumină, cea care dă semnalul de pornire a întregului organism;

Sfințească-se-n numele Tău, deschide glanda pineală, numită epifiză;

Vie împărăţia Ta, deschide glanda tiroidă, intră în funcție metabolismul ca o locomotivă;

Facă-se voia Ta, precum în Cer aşa şi pe pământ, deschide timusul, poziționat în faţă, acesta pornind activitatea inimii;

Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, deschide glandele denumite gonade, motorul fizic al organismului;

Şi iartă-ne nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, deschide glandele suprarenale, deci elementul emoțional, elementul de funcționare intenție a organismului;

Şi nu ne duce pe noi în ispită, deschide anumite celule profunde în organismul uman;

Şi ne izbăveşte de cel Rău, ne întoarcem la nivelul unei glande anterioare, care este timusul”, se arată în cartea neurochirurgului Vlad Ciurea, citează Rtv.net.

Unde se află „centrul credinței în Dumnezeu”

Potrivit profesorului, dacă până acum două-trei secole nu erau luate în considerare legăturile dintre sistemul endocrin și divinitate, cum sunt dovedite prin funcționarea glandelor endocrine.

În cartea „Sănătatea creierului pe înțelesul tuturor” se explică cum prezența lui Dumnezeu în corpul uman este relevată prin ceea ce se numește serotonină. Aceasta din urmă mai este numită și molecula credinței și cuprinde în interiorul ei anumiți transmițătorilor chimici cu rol de producere a fericirii mistice și a extazului.

„Există centri din creier conectați la Divinitate, la credință, care se pun în mai ales în partea anterioară a frunții, când are loc rugăciunea. În afară de sistemul nervos, şi glandele endocrine sunt legate de activitatea de credinţă.

S-a descoperit că în cortex, o porțiune din creier care este deasupra şi în zona mai ales stângă parietală, se află „centrul credinței în Dumnezeu”. S-a discutat şi pe baza unei aparaturi de tip RMN funcţional şi EEG-uri repetate, constatându-se că există un punct al lui Dumnezeu” (God Spot) în creierul uman”, se mai arată în cartea neurochirurcului Vlad Ciurea, potrivit Antena3.ro.

Într-un podcast de pe YouTube, medicul Vlad Ciurea a povestit de ce e importantă odihna și cum ne schimbă viața dansul, ascultatul muzicii sau respiratul de aer proaspăt.

„Dimineața, trebuie să ne trezim cât mai devreme, să deschidem geamurile larg și să facem câteva exerciții de inspirație și expirație. Un profesor din Academia rusă, care a trăit o perioadă în Siberia, spune că se poate trăi 150 de ani cu aerul curat din Siberia. Aerul acela să intre în plămâni. Acele mici exerciții fizice ajută creierul să se încălzească, să pornească toate circuitele.

E foarte important să ne și odihnim, creierul are nevoie de odihnă suficient, dar are nevoie și de socializare, zâmbete, mișcare. „Trei lucruri importante: vorbire, scriere, mișcare. Și încă ceva. Am uitat să apreciem muzica adevărată și, mai grav, am uitat să dansăm. Dansul este dovedit că previne întâlnirea cu Alzheimer”, a precizat profesorul Ciurea, pe YouTube.