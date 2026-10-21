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Cine este femeia din Suceava care a câștigat 1,87 milioane de euro la Joker. Primele declarații după marele câștig

O femeie din Suceava a câștigat 1,87 milioane de euro la Joker, după ce a jucat un bilet de aproape 1.000 de lei. Ce a declarat după ce a aflat că a câștigat marele premiu.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 19:32 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 19:36
Cine este femeia din Suceava care a câștigat 1,87 milioane de euro la Joker | facebook / Loteria Romana﻿
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O femeie din Suceava a dat lovitura la Joker și a câștigat un premiu de 1,87 milioane de euro. Norocul a venit după ce a jucat un bilet pentru care a plătit aproape 1.000 de lei. Câștigătoarea a vorbit despre momentul în care a aflat vestea și a mărturisit că premiul vine într-o perioadă importantă pentru ea.

Cine este femeia din Suceava care a câștigat 1,87 milioane de euro la Joker. Primele declarații după marele câștig

O femeie de peste 60 de ani, din județul Suceava, a câștigat la Joker marele premiu în valoare de 1,87 milioane de euro.

„O femeie de peste 60 de ani, din județul Suceava, a câștigat premiul de categoria I la Joker! În cursul zilei de 20 octombrie, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Române câștigătoarea premiului de categoria I, în valoare de 10.004.076,02 lei (peste 1,87 milioane de euro), obținut la tragerea Joker din 18.10.2026”, a transmis Loteria Română, pe Facebook.

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Norocul i-a surâs la tragerea din 18 octombrie 2026, iar biletul care i-a adus câștigul uriaș a costat aproape 1.000 de lei. Câștigătoarea și-a ridicat premiul marți, 20 octombrie, de la sediul central al Loteriei Române.

Potrivit informațiilor, femeia joacă la loto de mai bine de 10 ani. În urmă cu aproximativ un an, a decis să își încerce norocul exclusiv online, pe platforma oficială a Loteriei Române.

De-a lungul timpului, a câștigat și alte premii mai mici, însă de această dată a reușit să obțină premiul cel mare.

„Joacă la loto de peste 10 ani, iar de un an își încearcă norocul exclusiv online. O parte dintre numerele norocoase au o semnificație personală și le joacă frecvent. Ne-a mai declarat faptul că, de-a lungul timpului, a mai obținut și alte câștiguri mai mici. ”, a mai transmis Loteria Română, pe Facebook.

Cât a costat biletul care i-a adus 1,87 milioane de euro

Biletul norocos a costat 987,50 lei și a inclus 123 de variante la Joker și o variantă la Noroc Plus. Potrivit Loteriei Române, acesta a fost completat cu o schemă redusă cod 12 în zona A și o schemă redusă cod 45 în zona B.

O parte dintre numerele alese au o semnificație personală pentru câștigătoare. Mai mult, unele dintre acestea se numără printre numerele pe care le joacă frecvent. Astfel, combinația care i-a adus premiul de 10.004.076,02 lei a inclus și numere pe care le alesese în repetate rânduri.

Ce a declarat femeia după ce a câștigat marele premiu la Joker

Câștigătoarea a transmis că premiul vine într-un moment foarte important pentru ea și pentru oamenii apropiați. Femeia a explicat că banii vor fi de folos nu doar pentru ea, ci și pentru cei din jurul său.

Al treilea mare premiu la Joker câștigat în 2026

Potrivit informațiilor publicate de Loteria Română, acesta este al treilea premiu de categoria I câștigat la Joker în 2026.

Cazul femeii din Suceava arată că un bilet jucat online poate aduce un câștig de milioane de lei. Totuși, premiile de acest fel rămân rare, iar jocurile de noroc implică riscuri financiare. În cazul de față, biletul câștigător a costat aproape 1.000 de lei, iar premiul obținut a depășit 10 milioane de lei.

Citește și: S-a câștigat premiul de 1,87 milioane de euro la Joker! Schema folosită de jucător ce i-a asigurat câștigul. Cât a dat pe bilet

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