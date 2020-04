40 de bolnavi psihic, infectați cu coronavirus la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică în Suceava. Șefa DSP: ”Sunt așteptate rezultatele a altor 500 de teste!”

”Am înţeles că era un bolnav pulmonar cronic care a început să facă febră de acum o săptămână, personalul de la Sasca l-a izolat, l-a urmărit, l-a tratat şi atunci a fost trimis la spital şi acolo a fost depistat pozitiv.

Din acel moment am şi reacţionat pt că a fost depistat pozitiv înainte de sărbători. Noi am recoltat în tot acest weekend beneficiarilor și personalului dar nu am primit decât o parte din rezultate. Bănuiesc că în cursul zilei de mâine vom avea o imagine completă.

Raed Arafat, posibil bilanț negru în pandemia de coronavirus, după Paște: "O catastrofă ar putea să aibă loc peste 7-14 zile"

De făcut în total sunt aproape 600, au venit rezultatele la 100 din care 40 sunt pozitive”, a spus Elena Trifan, DSP Suceava, potrivit Antena 3.