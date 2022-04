5 întrebări frecvente la interviul de angajare. Care sunt răspunsurile potrivite

Ca să faci acest lucru, ai mai jos un ghid cu cele mai frecvente întrebări pe care le vei întâlni în cadrul unui astfel de interviu și câteva idei despre cum să dai răspunsurile potrivite.

O întrebare comună este cea despre ce așteptări ai de la locul de muncă. Aceasta urmărește să afle de la tine ce anume îți dorești de la un viitor loc de muncă și care sunt așteptările tale. Pentru a răspunde cu succes, concentrează-te pe aspectele pozitive și fii specific. Poți răspunde că vrei să-ți dezvolți abilitățile, să crești în carieră, să ajungi să ocupi o poziție de management, să-ți crești competențele profesionale sau să explorezi un domeniu nou. Sau te poți concentra pe a explora o companie mai mare (sau mai mică), unde vrei să-ți crești abilitățile, așa cum arată și aceste exemple de răspunsuri pe care le poți formula.

O altă întrebare comună este de ce anume îți dorești jobul pentru care aplici. Pentru a răspunde cu succes la această întrebare, este bine să arăți ce anume știi despre companie, cum poți să-ți aduci valoarea și aportul în succesul acesteia, dar poți vorbi și despre cum se conectează abilitățile tale cu descrierea jobului respectiv. Vorbește despre locul în care se află acest job în cariera ta, în ce pas din cariera ta se regăsește acest job, dar și cum va ajuta compania pentru care aplici pe termen mediu și lung.

O altă întrebare pe care o poți primi este cea în care ți se cere să spui mai multe despre tine. Poate fi chiar una dintre primele întrebări pe care le primești la un interviu de angajare. Ca să răspunzi cu succes la această întrebare, concentrează-te pe povestea ta profesională, pe scurt, apoi spune de ce ești potrivit pentru jobul respectiv. O schemă pe care o poți utiliza, pe scurt, este trecut-prezent-viitor: ce anume ai făcut în trecut, ce faci în prezent, cu ce te ocupi și ce îți dorești să obții în viitor (cum se leagă de jobul la compania pentru care candidezi).

O altă întrebare des întâlnită pe care o vei primi la interviul de angajare este de ce vrei să-ți părăsești compania actuală. Angajatorii vor să știe dacă sunt nepotriviri între tine și cultura companiei, dar și dacă sunt anumite taskuri pe care nu le poți face cu succes. Ca să răspunzi la această întrebare bine, câteva variante de răspunsuri pe care le poți da sunt: dorința ta de a evolua și de a crește, dorința de a progresa în carieră, de a schimba domeniul profesional, de a cunoaște o companie cu o cultură diferită, de a interacționa cu mai mulți oameni, diferiți, de a face o schimbare către o companie multiculturală.

O întrebare pe care o vei primi este și cea despre ce așteptări salariale ai. Poate fi o întrebare care îți pune dificultăți - nu vrei să spui nici o sumă prea mică, dar nici prea mare. De aceea, este bine să te gândești de la început care ar fi suma potrivită și poți folosi și calculatoarele online de salarii pentru a răspunde la această întrebare. Cercetează înainte care sunt salariile medii sau aria de salarii atunci când răspunzi la această întrebare.

Foto: pressfoto / freepik.com

