Ai nevoie urgent de un job? Iată 5 trucuri pe care ar trebui să le știi pentru a face o bună impresie la interviul de angajare

Momentul în care ești chemat la un interviu de angajare, mai ales dacă aplici de multă vreme pentru un loc de muncă, este unul foarte important, iar pentru a fi sigur că nu dai cu piciorul ocaziei ce ți-a fost oferită, documentarea este esențială.

Chiar dacă CV-ul te recomandă pentru jobul la care ai fost chemat la interviu, prima impresie contează foarte mult, iar felul în care te prezinți poate face diferența. De aceea este important să cunoști care sunt drepturile si obligatiile angajatului, dar și ce poate oferi compania la care vrei să te angajezi. Iată de ce ar trebui să ții cont când mergi la un interviu de angajare.

1. Fii la curent cu profilul companiei și cu rolul tău în structura acesteia

Unul dintre cele mai bune moduri de a te pregăti când mergi la un interviu de angajare este să te documentezi foarte bine despre compania la care vrei să fii angajat. Care este profilul? Care sunt clienții? Ce profit are? Ce aspirații are? În plus, este esențial să știi foarte bine care va fi contribuția ta în structura companiei și cât de important este jobul pentru care aplici în a aduce profit și vizibilitate angajatorului. De exemplu, în cazul în care compania la care vrei să te angajezi se mândrește cu respectarea clienților și a deadline-urilor poți fi mai bine văzut dacă îi povestești angajatorului despre abilitățile de management excelente pe care le ai și cum ai putea ajuta la creșterea productivității.

2. Cunoaște-ți intervievatorii

Este o practică obișnuită ca intervievatorii să se documenteze în privința candidaților și să caute informații despre aceștia inclusiv pe platformele sociale. Și tu ar trebui să faci același lucru înainte să mergi la interviu, ca să știi foarte bine cu cine urmează să vorbești. În acest sens, poți verifica profilurile lor de Linkedin și Twitter pentru a-ți face o idee despre cine sunt și ce au realizat. De asemenea, să asociezi un chip cu un nume te-ar putea ajuta să scapi de emoții și să vorbești deschis despre ceea ce știi tu să faci.

3. Nu vorbi de rău fostul angajator

Indiferent de motivele pentru care ai renunțat la fostul tău loc de muncă este esențial să nu vorbești de rău despre fostul angajator. Aceasta este una dintre cele mai frecvente greșeli pe care le fac candidații la interviurile de angajare. De ce este greșit să faci asta? Pentru că primul lucru ce îi va trece prin minte intervievatorului este că vei spune astfel de lucruri și despre compania sa, odată ce vei pleca.

4. Fii pregătit să impresionezi

Gândește-te dinainte la toate situațiile stresante la care ai fost supus la fostul loc de muncă și fii pregătit să dai exemple despre felul în care ai reacționat în diferite momente, astfel încât să convingi angajatorul că ești potrivit pentru jobul respectiv. Intervievatorul ar putea încerca să obțină informații despre ce fel de angajat ești prin intermediul unor întrebări care, la prima vedere, pot părea insignifiante: de la curiozități privind comportamentul tău în anumite situații profesionale, până la felul de a te purta cu colegii.

5. Nu te limita la întâlnirea cu angajatorul pentru a-l impresiona

E adevărat că interviul este important, iar impresia pe care ai lăsat-o angajatorului îți poate aduce jobul pe care îl visezi, însă nu se termină totul aici. Specialiștii recomandă ca, după ce interviul se termină, să trimiți o scrisoare de mulțumire, prin e-mail sau poștă, în care să menționezi cât de importantă a fost acea întâlnire și cât de recunoscător ești pentru șansa oferită. Totodată, poți menționa cât de potrivit ești pentru a primi jobul la care candidezi, punctând că, odată ce ai aflat mai multe despre companie, consideri că te poți integra, cu succes, în structura ei și că ai fi încântat să faci parte dintr-un astfel de colectiv.

Odată ce ai parcurs toți acești pași, nu îți rămâne decât să aștepți ca angajatorul să te sune și să-ți dea vestea cea bună: aceea că ai un nou loc de muncă.