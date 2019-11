Un tânăr din Olt a dat în judecată liceul care l-a mutat disciplinar și a primit suma 22.000 de lei. „M-am reprezentat singur!„

Tânărul, acum student, s-a luptat singur timp de trei ani, în instanţă. Mai mulţi avocaţi l-au refuzat pentru că nu credeau că are șanse să câștige. Dosarul acestuia are peste un metru înălțime și 24 de volume.

„Am făcut recurs singur. Între proba orală şi cea scrisă a examenului de Bacalaureat, eu redactam cererea de recurs pentru că niciun avocat n-a vrut să-mi ia dosarul pe motiv că nu există şanse de câştig. Din acel moment m-am reprezentat singur. Am câştigat acel recurs la Curtea de Apel Craiova, s-a transmis înapoi spre rejudecare şi am avut noroc cu judecătorul care chiar a cercetat dosarul cum a trebuit şi ţin să-i mulţumesc. Adică, în prima instanţă, când mi s-a respuins, avea dosarul 3 volume. După ce a cercetat doamna judecător a ajuns la 24 volume, adică are peste un metru înălţime.” , a povestit tânărul.

Tânărul trebuie să primească despăgubiri de la liceul care l-a pedepsit pe nedrept, în valoare de 22 de milioane.

Fostul elev din Drăgăneşti-Olt a dat în judecată în anul 2016 liceul la care învăţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Ministerul Educaţiei, şi a cerut daune în valoare de 80.000 de lei, după ce a fost mutat disciplinar. Tânărul ceruse, împreună cu alți colegi, în scris Primăriei Drăgăneşti-Olt, decontarea abonamentului de transport în comun, însă demersul i-a atras reproşuri din partea dirigintelui şi conducerii şcolii.