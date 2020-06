Accident grav în București, provocat de o șoferiță drogată: ”În trei minute plecăm!” Ce au descoperit polițiștii în sângele ei

Impactul violent a scos la iveală comportamentul halucinant al şoferiţei vinovate şi al pasagerei din dreapta.

Niciuna nu a fost în stare să coboare din autoturism. Mai mult, martorii au observat că cele două se poartă ciudat. Testul de alcoolemie a arătat că nu consumaseră alcool. Dar amândouă erau sub influenţa drogurilor. Mai exact, spun surse din anchetă, al unui cocktail periculos de cannabis şi ketamină.

"Astăzi, în jurul orei 15.15, Brigada Rutiera a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc în parcarea Metro Militari. Conducătorul unui autoturism, femeie în vârstă de 26 de ani, care se deplasa în parcarea Metro Militari, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat in coliziune cu un alt autovehicul parcat. În urma evenimentului, a rezultat rănirea ușoară a șoferiței, care a fost transportată la Spitalul Universitar. De asemenea, aceasta a fost testată cu aparatul alocooltest, rezultatul fiind zero și cu aparatul DrugTest, care a indicat prezența în organism a substanțelor psihoactive. În cauza a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere sub influența substanțelor psihoactive și vătămare corporală din culpă", informează poliţiştii.