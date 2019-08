Imagini în premieră! Acesta este telefonul de pe care ar fi fost sunate familiile Alexandrei și Luizei. Prietenul lui Dincă: „Știam eu ce avea el în cap?”

Prietenul lui Gheorghe Dincă, care locuiește la doar câteva case de inculpat, a dat detalii în exclusivitate pentru Antena 3 despre tragedia din Caracal.

Domnul George, prietenul și vecinul lui Gheorghe Dincă a dezvăluit ce le-a spus anchetatorilor în timpul audierii de joi după-amiază.

„Le-am zis că am fost un curte la el, că mă chema la el, la muncă. Nu am fost singur, am fost aproape toată strada. Ne plătea, omul...nu știam ce avea el în cap”, a explicat acesta.

Surse din anchetă susțin că telefonul prietenului lui Dincă ar fi fost folosit pentru a le suna pe familiile celor două fete dispărute, Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu.

„El nu mi-a cumpărat niciun telefon mobil, mi-a cumpărat cartelă. Eu, din prostie, în timp ce munceam la el în curte, îl mai lăsam pe masă acolo la el, unde desfăcea electromotare. Dacă eram prin grădină, în spate, nu știu dacă a umblat la telefonul meu. Mâine sunt invitat iar la secția de poliție cu încă doi vecini, să se uite pe telefonul meu, că ar fi vorba că a sunat de pe telefonul meu.

Deci, telefonul meu era pus lângă al lui. Nu l-am văzut, nu știu dacă a umblat la telefonul meu, dar mâine se rezolvă problema, dacă a sunat de pe telefonul meu”, a povestit prietenul lui Gheorghe Dincă.

Cum a ajuns Dincă să îi cumpere domnului George o cartelă cu număr de telefon? Bărbatul explică:

„Mă suna ca să-i muncesc în curte. I-am spus că n-am credit și mi-a zis că îmi ia el cartelă. A desfăcut-o la mine în curte, era sigilată, mi-a băgat cartela în telefon, a aranjat numărul și atât.”

Mai multe detalii, în materialul video de mai sus.

Sursa: Antena 3