Afacerea cu care o tânără vrea să dea lovitura în sezonul rece. A investit până acum 6.000 de euro. Despre ce este vorba

Medana este tânăra care își dorește să dea lovitura cu ședințele foto în perioada Crăciunului. Tânăra a investit deja 6.000 de euro în afacerea sa.

Magia Crăciunului a început să se simtă încă de pe acum în supermarketuri și hipermarketuri, unde comercianții au adus deja decorațiuni pentru brazi și casă. De asemenea, nici fotografii nu au stat prea mult pe gânduri când au văzut că se apropie sezonul rece.

De-a lungul anilor, tot mai mulți români și-au achiziționate aparate foto profesionale și au investit într-un studio foto. Perioada sărbătorilor de iarnă se anunță a fi cea mai aglomerată pentru aceștia.

Citește și: Povestea impresionantă a jurnalistei Ana Maria Gheorghe, care a ales calea educației deși tradiţia îi cerea să renunţe la şcoală

Clienții scot banii frumoși din buzunar pentru o ședință foto de Crăciun. Cei care își doresc să mențină „vie” amintirea unor sărbători se vis în familie apelează, fără pic de reținere, la serviciile fotografilor.

Articolul continuă după reclamă

Printre cei care au ales să își deschidă o afacere în acest domeniu se numără și Medana. Tânăra speră să dea lovitura în sezonul rece cu studioul său foto.

În ce a investit Medana până acum 6.000 de euro

Medana și-a dorit ca toți cei care îi trec pragul să se bucure de o experiență unică. Așadar, aceasta nu a mai ținut cont de bani atunci când s-a decis să își deschidă afacerea cu studioul foto.

„În fiecare an aducem ceva nou, ne gândim ce le-ar plăcea şi clienţilor. Anul acesta am mers pe două decoruri clasice, elegante şi unul mai jucăuş, extravagant. Am lucrat aproximativ o lună... Invesţia e undeva la 6.000 de euro. De acum 3 zile, mă bucur că deja am peste 150 de programări făcute şi în curând o să fie lista închisă", povestește Medana Ilieși, fotograf.

Cât costă o ședință foto de Crăciun puteți afla pe site-ul observatornews.ro.