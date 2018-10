Lovitura anului pentru MII DE ELEVI din școlile românești! Vor avea INTERZIS! Veste catastrofală și pentru profesori!

Potrivit noului Cod de Etica din invatamant, dascalii nu mai au voie sa perceapa vreo taxa pentru activitatile desfasurate in incinta scolii. Astfel, programul after school nu ar mai trebui sa existe, decat daca profesorii aleg sa faca munca benevola.

Directorii unitatilor de invatamant se gandesc deja la solutii pentru ca elevii sa poata ramane la scoala pana la ora 16.00. Una dintre acestea ar putea fi implementarea programului "Scoala dupa scoala", care este gratuit, dar care ar putea fi finantat prin sponsorizari facute de asociatiile de parinti.

Ordinul Ministerului Educatiei a intrat in vigoare la inceputul acestei luni si stabileste un set de norme etice in invatamantul din Romania. Acesta nu le mai permite profesorilor sa isi mediteze propriii elevi, pentru a evita situatiile in care anumiti copii sunt avantajati in fata colegilor de clasa.

Nerespectarea acestui cod de etica poate atrage sanctiuni din partea Inspectoratului Scolar, care merg pana la desfacerea contractului de munca.

Totusi, programele de tip after-school din scoli sunt de ani buni o sursa de venit suplimentara pentru invatatori, dar si un ajutor pentru parinti, care nu au cum sa-si ia copiii de la scoala la ora 12 sau 13.