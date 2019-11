Cea mai frumoasă lecție de iubire! Alexander Dorin: „Nu am un picior dar am șase diamnte de copii”

Alexander Dorin Chort povestește cu mâhnire cum a fost dat afară de la acel locul de muncă din cauza bolii de care suferă. „Dinainte de operaţie mi-am pierdut locul de muncă, am fost dat afară, ca o măsea stricată.”

Colegii au fost singurii care i-au rămas alături şi cu ajutorul lor a reuşit să-şi cumpere o proteză. Trebuia să lupte, pentru copiii lui. Trebuia să muncească. Acum e lăcătuş mecanic la o fermă din Călăraşi. Face naveta în fiecare zi, câte 8 kilometri. Indiferent de vreme.

„Mai ales ales iarna, fiind câmp, bate vântul, şi mergem la muncă, este groaznic. Eu le fac pe toate, nu chem pe nimeni, decât în cazuri extreme.”, mărturisește bărbatul.

De gospodărie se ocupă Ana. Pe fratele ei mai mare, Edi, nu l-am găsit acasă. Era plecat la Bucureşti, să îşi caute de lucru. Ar vrea sa fie bucătar, ca mama lui, şi să îşi poată ajuta mai mult familia. Deşi are doar 15 ani, Ana se pricepe să facă de toate - mâncare, curăţenie. În curte, Denis a scos apă din fântână pentru animale, ajutat de Boris şi Emi, fraţii mai mici. Sonia a strâns hainele puse la uscat.

Credința în Dumnezeu i-a făcut aşa cum sunt - modeşti, smeriţi, mulţumiţi cu tot ce au. Nu-şi doresc nimic pentru ei. Deşi, dacă ar vrea, ar avea cu ce să îl convingă pe Moş Crăciun că merită orice dar. Carnetele lor sunt pline cu note bune. Sonia e premianta clasei, Darius are toate şansele să intre la Seminarul Teologic.

Ana e pasionată de franceză şi dans. Dar visul ei să devină chef-bucătar şi să-şi deschidă într-o zi propriul restaurant. Fiecare dintre copii crede în steaua lui norocoasă. Dar dacă ar fi să scrie undeva dorinţele lor, s-ar aduna doar câteva cuvinte pe-o hârtie: nişte dulciuri, jucării şi ghete pentru iarnă.

„Aş vrea să le ofer mai mult, dar nu se poate! Să fim cu toţii împreună. Asta contează! Banii niciodată nu aduc fericirea. ”, mărturisește Alexander dând o lecție tuturor.

O mamă, un tată şi şase copii fericiţi ne dau cea mai frumoasă lecţie: de sărbători, poate să fie masa şi goală. Dacă vor fi toţi, împreună, în jurul ei, e suficient.

Chort Alexander Dorin 0734187550.

Dorință: „Îmi doresc o tricicletă electric pt a merge la serviciu cu ea. Am piciorul drept amputat am proteză și un loc de muncă permanent. M-ar ajută enorm de mult, din salariu nu îmi permit să îmi cumpăr deoarece am 6 diamante de copii. Doamne ajută!”

Dl Alexander are 34 de ani și este din jud Călărași, comună Dorobanți, sat Varasti. A avut piciorul drept amputat și protezat ulterior. Are un job stabil la o firmă care se ocupă de agricultura. Distanță de acasă până la locul de muncă este de 7-8 km; îi parcurge cu microbuzul, dar când este vremea bună ar preferă să meargă cu tricicletă că să nu depindă de microbuz. Costul pentru o tricicletă electrică știe că ar fi undeva la 2200-2300 Lei.

