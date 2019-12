Alcoolemie record! O infirmieră din Iași a fost prinsă cu 3,43 mg/l alcool pur în sânge! Femeia se afla în timpul programului

Colegii infirmierei au anunțat conducerea spitalului după ce au observat că femeia miroase a alcool. Infirmiera lucrează de un an și șapte luni la secția de diabet a spitalului din Iași.

„Doamna avea manifestări specifice unui om care a consumat alcool. Am avut o discuţie scurtă, am încercat cumva, ea s-a speriat, am mers către UPU. Iniţial nu a vrut să meargă, am convins-o uşor, cu vorbă bună. I s-a luat alcoolemia, am rămas stupefiat şi eu, văzând cifra respectivă, care era peste trei. Era dintr-un sat mărginaş municipiului Iaşi, nu putea sa plece la ora aia. Se făcuse ora 19. Am oprit-o la spital, în grija medicului de gardă", a declarat managerul Spitalului Sfântul Spiridon, Ioan Bârliba.

Femeia, în vârstă de 47 de ani, avea o alcoolemie de 3,43 mg/l alcool pur în sânge, iar conform studiilor, la o alcoolemie de peste 3 mg/l alcool pur în sânge se poate intra în comă alcoolică!

Managerul spitalului a cerut o anchetă a comisiei de disciplină, iar până la finalizarea verificărilor infirmiera va lucra doar în timpul zilei, sub supraveghere.