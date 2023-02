Alertă de răpire copil! Bucureștenii de pe raza Ilfov au primit “Alerta AMBER”. Ce informații oferă despre tânăra dispărută

Sistemul RO-Alert a distribuit în Bucureşti un mesaj pentru un copil dispărut. Alerta AMBER anunța că o adolescentă din Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov a fost răpită.

Adolescentă de 14 ani căutată în București. Vătafu Cristina Ana Maria are 14 ani

Este vorba de Vătafu Cristina Ana Maria, în vârstă de 14 ani, care a dispărit din comuna Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov, existând indicii că s-ar afla în Bucureşti. Are 1,65 m înălţime, 50 kg, este brunetă cu părul lung şi este îmbrăcată cu o jachetă albă şi blugi.

Poliţia face apel ca orice informaţie să fie transmisă la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112.

Ce este alerta AMBER

Alerta AMBER este o alertă de urgență pentru răpirea de copii este un mesaj distribuit de un sistem de alertă de răpire a copiilor pentru a cere publicului ajutor în găsirea copiilor răpiți. Sistemul a apărut în Statele Unite. AMBER este un acronim care înseamnă America's Missing: Broadcast Emergency Response.

După declanşarea alertei, oricine are vreo informaţie despre copilul răpit este rugat să anunţe imediat Poliţia.

De la operaţionalizarea Mecanismului, în 2011, au fost declanşate opt alerte, toate fiind clarificate rapid, în urma investigaţiilor făcute de poliţişti şi a informaţiilor obţinute de la cetăţeni, fiecare caz având caracteristici şi rezolvări specifice. Mecanismul 'Alertă Răpire Copil' este similar sistemului 'Amber Alert' din Statele Unite ale Americii.

În situația unui cutremur autoritățile nu trimit avertizări Ro-Alert pentru a nu crea panică.

"De când s-a resimţit cutremurul, au intrat în procedură colegii de la Pompieri, mai ales cu verificarea zonelor vulnerabile. A fost trimisă o echipă de la Pompieri în Bucureşti pentru verificarea Centrului vechi. Nu s-au primit apeluri la 112 şi nici nu s-au înregistrat efecte. (...) Noi nu am dat mesaje RO-ALERT. Când se dau mesaje, scrie clar cine trimite şi că este RO-ALERT. Nu s-au dat mesaje, dar am înţeles că la unele telefoane cu Android există aplicaţii care pot să spună că se întâmplă ceva şi să dea un mesaj, dar noi nu am dat mesaje", a explicat Arafat, la Digi24.

