Alex Dragomir, un român de 17 ani devenit celebru în Anglia, a murit. Adolescentul avea zeci de mii de fani în online

Alex Dragomir era stabilit în Anglia, unde a urmat cursurile unei şcoli din Birmingham. Era mare fan al echipei Manchester United și a devenit celebru pe Internet datorită filmulețelor lui. Pe YouTube, băiatul avea în jur de 30.000 de urmăritori, iar pe Twitter, peste 21.000.

Adolescentul a început în urmă cu ceva timp să acuze probleme la nivelul inimii şi şi-a petrecut ultimele zile din viaţă pe un pat de spital. În ciuda problemelor de sănătate, Alex, cunoscut în mediul online drept Sir Kipsta, şi-a ţinut în permanenţă urmăritorii la curent cu starea lui şi a postat şi diferite filmuleţe amuzante. Într-un tweet, el a spus totuși că se simte "trist, distrus, copleșit și deprimat" și avea probleme să se odihnească.

Worst part is I can’t even sleep myself to calmness look at me pic.twitter.com/IBHhs5sGOJ — Sir. Kipsta (@KipstaUnited) June 9, 2021

I would like to thank the person who created this account please do message us thank you so much and big thank you to those who donated ❤️🙏🏻 “I am raising money for Heart transplant Journey , support. Click to Donate: https://t.co/sJ9quG3IhM #GoFundMe — Sir. Kipsta (@KipstaUnited) June 13, 2021

Cu câteva ore înainte de a intra în operaţie, vlogger-ul român le-a transmis fanilor din online acest mesaj: "Mă pregătesc pentru o operaţie care mi-ar putea salva viaţa. Dacă, totuşi, nu reuşeşte, atunci a fost o plăcere, oameni buni. Vă mulţumesc pentru tot ce aţi făcut pentru mine".

Going in for a life saving procedure if it don’t work then it’s been a great time people thank you for all you’ve done for me but we pray we see it through and we pray we get fatter and fitter after it for them to see progress and not say they can’t do anything after surgery — Sir. Kipsta (@KipstaUnited) June 10, 2021

Mesajul postat de sora lui Alex, după decesul acestuia

Medicii au stabilit că Alex Dragomir avea nevoie de un transplant de inimă, însă organismul românului nu a făcut faţă operaţiei, iar adolescentul a murit pe masa de operaţie după circa şapte ore şi jumătate.

Sora şi mama lui Alex, care au deschis o pagină pentru a solicita donaţii în speranţa că Alex trece peste momentul dificil și se va recupera cu bine, au anunţat decesul lui, conform New York Post. Sora lui Alex a postat un mesaj tulburător: "Cum știți cu toții deja, fratele meu a murit astăzi. A trecut printr-o operație dificilă, care a ținut șapte ore, dar inima lui nu a mai rezistat, el a fost mult prea slăbit. Cerul a câştigat încă un înger. Alex era stânca mea, era totul pentru mine. Să te odihnești în pace, Alex".

Helllo , as you all might already know my brother passed away today 💔🙏🏻he had a very hard operation which lasted 7 hours but his heart couldn’t take it anymore ,he was too weak to survive. Heaven gained another angel 👼 he was my rock my everything . RIP Alex 😪👼💔x pic.twitter.com/BRfbZIQfra — Sir. Kipsta (@KipstaUnited) June 11, 2021

Fanii din online ai lui Alex Dragomir au donat pentru el, în speranța că acesta se va face bine, peste 12.000 de euro. Mama adolescentului își dăduse demisia ca să se poată ocupa de el în spital, să îi fie aproape în orice clipă.

Fiert pe Chefi la Cuțite? Acest final de sezon îți poate aduce celebrul cuțit din show. Află cum îl poți câștiga!