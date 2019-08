Alexandru Cumpănașu, mișcare șoc! Cere să se desecretizeze raportul care a indus în eroare opinia publică: „De ce Ministerul de Interne acoperă lucrul ăsta?”

Unchiul Alexandrei Măceșanu, a făcut un apel către autorități. A cerut desecretizarea stenogramelor convorbirii dintre Alexandra și polițist! Dacă cererea lui va rămâne ignorată de autorități, Alexandru Cumpănașu promite măsuri drastice.

„Acest apel este unul cât se poate de serios. Dacă nu se va răspunde la el, vom depune solicitări scrise, în zilele următoare. Dacă se vor încăpățâna să nu comunice nimic, vom acționa Ministerul de Interne în instanță, pentru a putea intra în posesia acestui raport. Este un raport al unui polițist, un raport subiectiv, este o atitudine total neprofesionistă a acestuia, de a suna de pe telefonul personal. Foarte multe dintre lucrurile care s-au spus public și care sunt în contradicție cu orice au comunicat anchetatorii, provin din acest raport.

Eu nu știu cât de subiectiv sau nu este cel care a realizat relatarea discuției cu nepoata mea. Nu prea pricep de ce Ministerul de Interne acoperă lucrul ăsta”, a explicat Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu.

Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei Măceşanu, a făcut un apel public, vineri, către ministrul Afacerilor Interne, Mihai Fifor, de a publica, printre altele, raportul ofiţerului de poliţie care a vorbit de pe telefonul personal cu Alexandra.

„Nu avem certitudinea ca Alex este decedata sau in viata in afara sentimentului familiei ca traieste. Nu avem complicii si reteaua criminala din spatele acestei tragedii odioase, nu avem crima organizata macar din Olt arestata. Nici macar CERCETATA”, a scris Alexandru Cumpănaşu, pe Facebook.

„De aceea fac un apel catre Ministrul de Interne, prin care ii der 4 lucruri clare in mod imperios:

1. Publicarea de urgenta a Raportului ofiterului de politie care a vorbit de pe telefonul personal cu Alexandra. Noi (familia) am facut tot ce am putut pt a ajuta Parchetul si MAI atat cu informatii cat si cu solicitarea catre STS a conversatiilor acestei EROINE a unui intreg popor astazi fara sa-si doreasca o clipa. Daca nu va fi facut public vom depune cerere oficiala pt avea acces la el ca parte (victima) in tot acest COSMAR.

2. Publicarea unui comunicat de presa sau o declaratie de presa din partea Ministrului de Interne prin care sa clarifice daca MAI are cunostine despre retele de crima organizata in judetul Olt. Daca DA, de ce nu sunt inca arestati liderii si complicii lor din fiecare sector (politie, parchet, politica, administratii publice, etc. )

3. Un raspuns public sau SCRIS catre mine prin care sa-mi comunice daca a dispus ordine scrise si planuri de masuri pt verificarea tuturor disparitiilor de copii si nu numai nerezolvate macar din ultimii 10 ani. Ii precizez domnului ministru ca Procurorul General a semnat deja ordinele de inspectie atat fata de procurorii DIICOT cat si fata de procurorii parchetelor teritoriale asa cum a dispus deja si CSM prin Inspectia Judiciara. Politistii care au acoperit retele in ultimii 10 ani trebuie cercetati si trimisi la puscarie. Va cer in numele populatiei intregii tari aflata de mine in acest demers un raspuns public: ati semnat sau nu ordinele de control pt ultimii 10 ani? In caz contrar voi reveni cu o alta adresa scrisa.

4. Arestarea deindata a tuturor clanurilor interlope din intreaga tara impreuna cu Parchetul General despre care se presupune ca MAI si DIICOT au cunostinta si le-au documentat”, conchide Alexandru Cumpănaşu.

Sursa: Antena 3