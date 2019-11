Alexandru Cumpănașu, lovitură dură pentru Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă! Ce a dezvăluit acesta, chiar înainte de alegeri: „Întreb și eu”

Alexandru Cumpănașu și Alexandra Măceșanu

De aceea am și candidat ca un independent PUR. Așa ca aseară în loc să mă uit la dezbaterile/confruntările de Cascadorii Rasului am preferat să mă uit la un film bun. Însă astăzi am citit și eu presa și recunosc ca nu am văzut nicăieri ca vreunul dintre valoroșii jurnaliști ai României să întrebe pe candidați despre cel mai mai important subiect pentru cetățeni din ultimele 6 luni. Dacă mi-a scăpat vă rog să-mi spuneți:

A EXISTAT O ÎNTREBARE MĂCAR DESPRE ALEXANDRA? DESPRE SIGURANȚA ÎN ȘCOLI A COPIILOR NOȘTRI? DESPRE CE ȘTIU EI DESPRE ALEXANDRA ȘI DE UNDE? DESPRE TRAFICUL DE FIINȚE UMANE, DROGURI SAU VIOLENȚĂ? Nu de alta dar sunt sub directa competență a Președintelui.