Amenda uriașă primită de o româncă căreia i s-a confiscat mașina după ce a intrat în Turcia pe locul pasagerului. Cât a plătit

Vacanța unei românce în Istanbul s-a transformat într-un adevărat coșmar după ce mașina personală i-a fost confiscată pentru că nu-și conducea vehicului și șoferul nu a avut procură, cu toate că ea se afla pe locul pasagerului.

Andreea a cerut ajutor pe un grup de vacanțe după ce a mers cu mașina personală în Istanbul, dar în timpul unui control al Poliției, mașina a fost confiscată. Motivul invocat de polițiști a fost că șoferul nu avea o procură de la proprietar, prin care i se dădea acordul să conducă mașina, cu toate că acesta se afla în mașină.

”Ieri am ajuns în Istanbul cu masina proprietate personala,dar la volan se afla alta persoana (eu fiind în dreapta soferului). La vama turca ne-au verificat pe amandoi și ne-au lăsat sa trecem,fără vreo alta observație.

Aseară, am fost opriți de un echipaj de la politia rutiera (noi fiind pe aceleași locuri în masina) soferul a fost amendat pt ca nu conducea cu procura de la proprietar,iar mie -proprietarul mi-a fost ridicata masina,fără nicio dovada scrisa,deși am cerut expres sa îmi dea.

Cu cei de la politie nu m-am putut înțelege decât f putin,prin google translate. Pe scurt,mi-au spus ca îmi ridica masina,ca nu imi pot da nicio dovada scrisa,ca nu stiu unde va fi dusa și nu imi pot spune car va dura pana o voi putea lua înapoi. Am sunat la consulat,dar cei de acolo mi-au spus ca asta e legislația turca și cam atat. Mi-au dat doar câteva numere de telefon ale unor translatori care nu raspund si m-au certat ca am îndrăznit sa părăsesc spațiul UE fara temele făcute.

Azi,la aproape 24 de ore de la ridicarea maisnii,am reușit sa aflu locația ei cu ajutorul aplicației de pe telefonul propriu.”, a povestit românca pe grupul de Facebook.

Amenda usturătoare pe care a primit-o o româncă după ce i s-a confiscat mașina în Turcia

În cele din urmă, cu ajutorul consulatului a reușit să recupereze mașină. Totuși, nu înainte de a achita o amendă usturătoare care constă în valoarea taxelor de import pentru vehicul, adică mai bine de 3000 de euro. Șoferul a fost, din nou, amendat.

”Am mers la consulat,unde am făcut o procura scrisa, conform căreia sunt de acord ca soferul care se afla la volan de la bun început sa conducă masina mea, începând cu data de 4 septembrie. Procura emisa de consulat a fost tradusa în lb turca, legalizata și apostilata. Ne-am deplasat la sediul politiei trafic împreună cu translatorul de la consulat și consulul,unde ni s-a spus ca masina va rămâne în weekend la ei, pt ca nu sunt gata formele (??),ca va trebui sa plătesc taxa de tractare și de parcare,iar după ce am achitat aceste taxe,masina va fi dusa la vama istanbul,unde va trebui sa plătesc o alta amenda.

Luni dimineața am plătit taxa de tractare si de parcare. După insistentele noastre,ne-au eliberat un petec de hârtie pe care era consemnata o suma în lire. Plata în sine nu a fost substanțială (echivalentul a 500 de RON),dar au acceptat doar bani lichizi. Ulterior,în aceeași zi,ne-am întâlnit la vama Istanbul (cei de la consulat menționați anterior,eu și soferul),unde am stat nu mai puțin de 5 ore,mergând din ghișeu in ghiseu. Amenda se stabileste in functie de valoarea taxelor de import pt masina. Cand le-am spus ca textul de lege nu prevede vreo taxa pt vehiculele care doar tranziteaza Turcia, mi-au spus ca asta se aplica doar pt vehiculele comerciale.

In textul de lege nu e prevazută nicio diferentiere in functie de tipul de vehicul. De asemenea, au fost probleme la stabilirea modelului si a valorii masinii. In Turcia exista doar 2 modele de *numele mașinii*. Asa ca am avut probleme inclusiv în stabilirea valorii ei. Intr-un final,ne-au stabilit amenda, dar surpriza a fost mare când am aflat ca soferul urma sa fie sancționat încă o data pt același lucru,doar ca mult mai scump.

Fără exagerare,am făcut vreo 30 de drumuri între ghișeele de la Vama,la funcționari diferiți (!),pt ca intr-un final sa ni se comunice cuantumul amenzii pt fiecare (vreo 3 mii de euro,cred,pretul a fost stabilit in lire). Plata amenzii se poate face doar cash, la băncile lor de stat. Pt ca ieri nu am mai găsit deschis la nicio banca de genul asta și nici nu aveam atâția bani scoși, ne-am revazut cu toții azi.

Am achitat amenda și apoi am mers din nou la vama Istanbul cu dovada plății. Un funcționar de acolo ne-a întrebat cine va lua masina. Știind ca am procura legalizata și apostilata,am răspuns ca soferul care a fost oprit la volan va lua si conduce masina. Deși consulul,translatorul,eu și soferul am fost de fata și am prezentat procura, mi-au spus ca risc fix același lucru,dacă ne opreste politia rutiera. Adică reluat coșmarul. Asa ca am mai stat o perioada bună de timp și la vama,ca să refacem cererea de restituire a masinii pe numele soferului,pt ca să putem ieși din Turcia.”, a povestit Andreea.

Dezamăgită de toată experiența, românca a adăugat că autoritățile turce le-au dat termen de 7 zile pentru a părăsi țara: ”Motivul:avem o amenda contravențională. (...) Sa nu uit: actele au rămas la ei!! Cerute expres!”

Ce spune legislația din Turcia

”În cazul în care călătoriţi în Turcia cu un autovehicul condus de către o altă persoană decât proprietarul acestuia, intrarea în Turcia va fi permisă de către autorităţile vamale turce numai după prezentarea următoarelor documente:

Documentele autovehiculului, inclusiv asigurarea internaţională tip carte verde. Împuternicire (procură), tradusă în limba turcă, din partea proprietarului autoturismului (persoană fizică sau juridică), pentru a putea conduce autoturismul respectiv din România în Turcia şi retur. Atenţie! Procura trebuie să fie tradusă de către un traducător autorizat, autentificată la notar şi apostilată. Pentru autoturismele închiriate, trebuie să prezentaţi contractul de închiriere şi traducerea acestuia în limba turcă, legalizată şi apostilată.

Precizările de mai sus sunt valabile şi pentru persoanele care deţin un autoturism achiziţionat în leasing” arată MAE.