Apartament din București pus în vânzare, viral pe Facebook. Ce sumă cer proprietarii pentru locuința care arată „ca după război”

Piața imobiliară a explodat, iar Capitala țării nu face excepție. Prețul la care a ajuns un metru pătrat util pentru un aparatament cu două camere, în București, se ridică, în medie, la peste 1.700 de Euro, indiferent că vorbim despre clădiri noi sau vechi, potrivit site-urilor de specialitate. În aces context, nu este de mirare că ofertele de pe piața imobiliară sunt tot mai surprinzătoare.

Suma uimitoare cu care se vinde un apartament din București care arată „ca după război”

Spre exemplu, prețul unui apartament din București care „arată ca după război”, așa cum spun internauții, a ajuns la 65.000 de Euro. Anunțul de vânzare pus pe un site de specialitate s-a viralizat rapid după ce utilizatorii de rețele de socializare au sesizat mai multe nereguli în locuiță.

În imagini se poate observa foarte ușor cum pereții sunt negri și pare că au trecut printr-un incediu, iar un unele camere, tencuiala a picat de pe pereți. Nici baia sau bucătăria nu sunt într-o stare mai bună, iar internauții au taxat imediat neregulile.

Cu toate acestea, agenții imobiliari au încercat să scoată în evidență punctele forte ale imobilului. Locuința are 2 camere și este „ideal atat pentru o familie cu copil cat si fara, fiind amplasat intr-o zona linistita din cartierul Crangasi”.

„Aceasta are o suprafata utila de 47mp si un balcon de 4mp, este situat la etajul 4 din 8 al unui imobil construit in 1982. Imobilul este pozitionat excelent in apropierea hipermarketului Auchan Crangasi si a parcului Crangasi.

Proprietatea este amplasata este la doar 2 minute de statia STB 162,163 si respectiv 6 minute de statia de metrou Crangasi, statiile STB 41, 43, 44, tot odata fiind la aproximativ 7 minute de piata Crangasi, Lidl si 9 minute de eMag. In apropiere mai gasim gradinite, scoli, farmacii, sali de sport, saloane de cosmetica etc”, se mai specifică în anunțul postat pe un site de imobiliare.

„Acest apartament e la vanzare din primavara, pretul initial era de 72000, iar de o luna l-au redus la 65000, celor cu oferte de 50k va spun ca proprietarii au refuzat 58 cash, iar raspunsul a fost citez "fara 65 nu-l dam"”, a sesizat un internaut în comentariile postării de pe un grup de apartamente puse în vânzare.

„~ 65000 € + ~ 1300 € comision + ~ 800 € notariat + ~ 30000 € renovat/utilat/mobilat + ~ 50 € preotul = 97.150 € două camere ! Să fim serioși !”, a mai scris cineva.

Nu au lipsit nici asocierile cu războiul, sau cu Vladimir Putin, în timp ce alții au întrebat, îngrijorați, daca apartamentul a luat foc la un moment dat.

