Aproximativ 5% din populația României se culcă cu foamea-n gât!Ar fi nevoie de încă 30 de ani pentru a ne vindeca

"În ultimii 20 de ani, impactul foametei s-a redus în România de la 8,3%, la sub 5% din populația țării. Așadar, am facut pași importanți, dar lenți și continuăm să fim la o distanță semnificativă de atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă Foamete - Zero al Agendei 2030", relevă INACO.

Conform sursei citate, foametea continuă să fie o realitate, în formele sale cronice, acute, subnutrite sau ca deficiențe calorice, pentru aproape 5% din populația României, care duce la riscuri majore de îmbolnăviri, dezvoltări deficitare fizice și cognitive, chiar moarte, mai ales la copiii sub 5 ani.

"Dacă menținem viteza actuală de reducere a foametei în România, mai avem nevoie de trei decenii pentru eradicarea fenomenului și ratăm obiectivul Foamete - Zero până în anul 2030", se relevă în document.