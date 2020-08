Are 10 pe linie la BAC, dar refuză banii de la Guvern: "Orban, ţine-ţi banii că eu n-am nevoie de ei". Ce spune tânăra despre școala din România

„Încă de când am aflat că am luat 10 la Bacalaureat, foarte multă lume îmi adresa următoarele două întrebări: "ce vei face cu ăia 30 de milioane de la Guvern?", "mergi la Untold pe gratis?". Untold nu se mai ţine, iar despre bani pot să vă spun următorul lucru: nu îi iau. Orban, ţine-ţi banii că eu nu am nevoie de ei.

Nici dacă m-ar da afară banii din casă nu aş putea accepta "momeala" de 3.000 de lei de la Guvernul României oferită tuturor elevilor care au obţinut media 10 la examenele naţionale din acest an şcolar.

Hotărâre de Guvern aprobată chiar cu câteva ore înainte de începerea campaniei electorale, ce coincidenţă! În aceeaşi săptămână în care preşedintele României a spus ca nu e o problemă că elevii nu vor primi măşti, în aceeaşi săptămână în care profesorii au fost minţiţi cu privire la creşterile salariale, în aceeaşi săptămână în care elevii au fost anunţaţi de un reprezentant de la nivel guvernamental că dispozitivele electronice nu vor ajunge înainte de începerea şcolii, pentru că achiziţia pe care noi am solicitat-o încă din martie este tergiversată.

"Da, dar e dreptul tău". Nu, nu e dreptul meu. În Statutul Elevului nu apare un astfel de drept, dreptul a de a accepta să fii tranzacţionat de un Guvern care a călcat în picioare principii fundamentale ale Şcolii, precum egalitatea de şanse şi calitatea.

"Guvernul doar promovează performanţa şi o mai şi încurajează, în vremuri grele!"