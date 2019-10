Avantajele deschiderii unei companii in strainatate

La nivel global, exista o multitudine de jurisdictii care ofera diverse avantaje pentru cei care vor sa-si deschida o afacere in afara granitelor tarii in care locuiesc. Decizia de a deschide o firma intr-o alta tara decat tara de resedinta a investitorului se bazeaza pe multi factori, precum: valoarea investitiei, avantajele oferite de legile din tara respectiva, situatia domeniului de activitate in care va investi omul de afaceri, calitatea fortei de munca si tipurile de avantaje fiscale etc.

La nivel european, oamenii de afaceri beneficiaza de multe oportunitati, atat in tarile vestice, precum si in cele din Europa de Est. Tari precum Germania, Irlanda, Italia sau Spania sunt cunoscute pentru nivelul de investitii straine, cat si pentru economiile lor dezvoltate. Spre exemplu, Italia era, la nivelul lui 2016, cea de-a treia cea mai dezvoltata economie la nivel european (si cea de-a opta economie la nivel global).

Cei care vor sa deschida o companie in Italia se pot orienta catre domenii de afaceri precum import-export sau cercetare si dezvoltare. Investitorii pot alege aceasta tara pentru a deschide o afacere, mai ales avand in vedere ca legile locale incurajeaza investitiile straine (din acest punct de vedere, in 2017, Italia ocupa cel de-al 13-lea loc la indexul care masoara increderea in investitiile straine in aceasta tara).

Daca ne referim la oportunitati de investitii pe alte continente, Asia si Orientul Mijlociu pot oferi, de asemenea, un set de avantaje. Mediul de afaceri din Asia e foarte diversificat, fiind reprezentat de economii foarte bine dezvoltate si de economii emergente. Una dintre cele mai dezvoltate tari la nivel global este Singapore, o tara cu un nivel de trai foarte ridicat si cu un nivel de taxare foarte redus (pentru companii); mediul de afaceri este favorabil investitiilor straine, care promoveaza deschiderea de companii in Singapore.

In Orientul Mijlociu, Dubai a devenit una dintre cele mai populare destinatii pentru investitii straine, deoarece autoritatile locale promoveaza cooperarea internationala in domeniul afacerilor. Investitorii care vor sa isi deschida o afacere in Dubai pot beneficia de un set de avantaje – tara are o economie deschisa, este membra a mai multor organizatii internationale ce promoveaza standarde inalte in domeniul cooperarii si afacerilor si ofera o varietate de scutiri de taxe atat pentru investitorii locali, cat si pentru cei straini.