Avocatul Alinei, tânăra ucisă de prietena ei în Mangalia, dezvăluie un detaliu uluitor din anchetă. Ce secret ascundeau cele două

La două luni de la crima care a tulburat România încă mai apar detalii și ipoteze uluitoare despre noaptea tragediei. Avocatul Alinei, tânăra ucisă de cea mai bună prietenă în Mangalia, a făcut noi dezvăluiri despre relația dintre cele două fete.

Au trecut mai bine de două luni de când Loredana Atănăsoaie și-a înjunghiat cea mai bună prietenă, apoi i-a abandonat trupul neînsuflețit într-un parc din Mangalia.

Agresoarea se află, în continuare, în spatele gratiilor, până ce magistrații vor oferi un verdict în privința sentinței. Între timp, cercetările nu s-au încheiat și continuă să iasă la iveală detalii halucinante despre noaptea tragediei de pe litoral, dar și despre relația pe care o aveau cele două tinere. Iată ce declarații a făcut avocatul Alinei Ciobanu!

Avocatul Alinei face noi declarații despre motivul pentru care Loredana și-a ucis cea mai bună prietenă

Avocatul Alinei Ciobanu, tânăra ucisă de cea mai bună prietenă în Mangalia, a făcut noi dezvăluiri despre crima odioasă care a tulburat România în urmă cu două luni.

Mai precis, pe numele său Florin Răican, a scris pe blogul personal că, în trecut, Loredana Atănăsoaie ar fi trecut printr-o întrerupere de sarcină, gest cu care Alina nu a fost deloc de acord. Ba mai mult, victima i-ar fi reproșat agresoarei stilul de viață libertin. Bărbatul consideră că, de fapt, frica ar fi împins-o pe Loredana la gestul extrem:

„Recapitulând se poate concluziona că între cele două colege și prietene exista o stare conflictuală, dar care nu era vizibilă pentru toată lumea; că inculpata Loredana, fire mai libertină, a avut mai multe relații pasagere și prietenii nocturne. Se pare că Alina i-ar fi reproșat atât lipsa de decență, desfrânarea, dar, mai ales, faptul că a recurs la avort și nu a oferit nici o șansă fătului. Acestea ar putea fi acele <<vorbe>> spuse de Alina și care o deranjau pe inculpată. Alina asocia avortul cu crima infantilă și din acest motiv începuse să o vadă pe Loredana cu alți ochi. Considera că mersese prea departe. La rândul ei, Loredana era paralizată de frica faptului că familia ei, mai cu seamă mama și fratele său mai mare, ar putea afla despre aventurile ei și despre întreruperea de sarcină. Considera că ar fi dezonorant ca familia ei să afle despre avort, pentru că astfel ar fi putut pierde stima, dragostea și prețuirea lor. Cel mai probabil, teama nejustificată că secretul întunecat al avortului este în pericol, că Alina nu ar avea tăria de a păstra tăcerea atunci când va ajunge în preajma familiei inculpatei, a condus la luarea rezoluției infracționale.”, a scris Florin Răican, avocatul Loredanei, pe blogul lui, potrivit Spynews.

Ce a declarat Loredana despre crima pe care o comis-o

Loredana a fost anchetată zilele trecute și a povestit întreaga scenă a crimei pe care a comis-o. Aceasta a declarat că nu și-a dorit să o înjunghie pe prietena sa, însă s-a speriat și așa a ajuns să recurgă la gestul necugetat:

„În timp ce era întinsă în pat, cu lumina stinsă, eu eram lângă patul ei, ea fiind cu fața spre perete, moment în care Alina s-a mișcat, eu plângeam, pentru că nu voiam să o înjunghii, însă m-am speriat și am lovit-o cu cuțitul în gât când Alina s-a întors către mine. Imediat, Alina s-a ridicat din pat asupra mea, eu scăpasem cuțitul. Alina m-a lovit cu pumnul în față, moment în care am căzut eu la pământ. În cădere, am dărâmat scaunul din cameră și probabil atunci s-a produs zgomotul. În timp ce eram la pământ, Alina m-a strâns de gât, mi-a produs acele leziuni la gât și căuta cuțitul care era pe podea, întrucât era încă întuneric în cameră. Am început să caut și eu cuțitul în cameră de frică să nu mă lovească Alina, l-am găsit și am lovit-o în umăr. După ce am lovit-o pe Alina, am împins-o de pe mine, moment în care i-am pus mâna la gură, pentru că bătuseră persoanele respective la ușă. Cam tot acum Alina începuse să horcăie și să se producă decesul, se vedea că nu mai are putere. Când i-am pus mâna la gură Alinei, m-a și mușcat de mâna dreaptă. Menționez că în cameră era întuneric și când am lovit-o, nu am văzut unde o lovesc, eu nu am vrut să o omor și încă nu realizez de ce am pus mâna pe cuțit.”, a declarat Loredana în fața procurorilor, potrivit Gandul.ro.

