Biroul de calculator – mobilierul cheie al laboratorului de informatică

Tot din gama birourilor de calculator se numara si catedra pentru informatica, aceasta diferentiandu-se prin spatiul de depozitare ce poate fi incuiat. Acesta este vital pentru profesor, pentru ca aici isi poate depozita lucrurile de care are nevoie in predare.

Compania livreaza toate aceste piese gata montate, pentru a facilita dotarea rapida a laboratorului de informatica, dar si pentru a eficientiza montajul si pentru a evita orice accident si orice defect aparut in urma montajului incorect.

Furnissa SRL are grija de beneficiarii finali ai mobilierului scolar, oferindu-le mobilier de calitate, rezistent si sigur. Compania ofera solutii complete de dotare cu mobilier si accesorii scolare a salilor de curs, laboratoarelor de specialitate, vestiarelor si cancelariilor, focusandu-se atat pe calitate, cat si pe pretul de vanzare. Obiectivul acesteia este de a contribui activ la sprijinirea invatamantului romanesc, raportul calitate-pret fiind intotdeauna indreptat in favoarea beneficiarilor. In plus, ofera si posibilitatea de a consilia unitatile de invatamant in gasirea solutiei optime de dotare cu mobilier, atat in functie de spatiul dispus, cat si de factorul financiar.