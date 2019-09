BNR a confirmat! Din 18 septembrie 2019 apare o nouă monedă în România. Are valoarea de 10 lei!

Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic, începând cu data de 18 septembrie 2019, o monedă din argint cu tema 140 de ani de la înfiinţarea Societăţii de Cultură Macedo – Română.

Moneda are o valoare nominală de 10 lei, are o formă rotundă, diametrul de 37 mm, greutate de 31,103 g şi cant zimţat. Aversul monedei prezintă Statuia „Lupa Capitolina” (Lupoaica), simbol al latinităţii, adoptat şi de Societatea de Cultură Macedo – Română şi un fragment din statutul societăţii; inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”, valoarea nominală „10 LEI”, stema României şi anul de emisiune „2019”. Reversul monedei prezintă portretul şi numele lui Calinic Miclescu, Mitropolit Primat şi preşedinte onorific al Societăţii de Cultură Macedo – Română şi portretul şi numele lui V.A. Urechia, secretar, membri fondatori ai acesteia; inscripţia în arc de cerc „SOCIETATEA DE CULTURA MACEDO-ROMANA” şi anul înfiinţării societăţii „1879”.

Tirajul pentru această emisiune este de 300 de monede din argint. Preţul de vânzare, exclusiv TVA, pentru moneda din argint, inclusiv certificatul de autenticitate este de 350 lei.

Monedele din argint cu tema 140 de ani de la înfiinţarea Societăţii de Cultură Macedo – Română au putere circulatorie pe teritoriul României. Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.