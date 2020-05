FOTO | Bucureștiul a furat startul! S-au deschis toate parcurile mari din Sectorul 2. Viceprimar: "Măsura nu e ilegală, mergem pe alee cum mergem pe trotuar"

„Măsura nu este ilegală, am luat-o azi (sâmbătă - n.red.). De două săptămâni, monitorizez tot ce se întâmplă și am văzut că oamenii aleargă prin locuri pe care nu ar trebui să alerge. Așa că am deschis parcurile. Măsura nu e ilegală. Nu e un îndemn la relaxare. Mergem pe alee cum mergem pe trotuar”, a declarat la Digi24, Dan-Cristian Popescu, viceprimarul Sectorului 2.

Saloanele și frizeriile se DESCHID! Clienții vor avea spațiu de patru metri pătrați, iar accesul se va face pe bază de programare

Pe bănci vor putea sta doar cei din aceeaşi familie, nu se va putea aşeza alt necunoscut pe bancă.

Veste bună! Enoriașii vor putea participa la slujbele religioase, dar în CONDIȚII speciale! Ușile lăcașelor de cult rămân încă închise