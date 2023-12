Momente speciale și emoționante într-o piață de brazi. O bătrânică privea cu lacrimi în ochi pomii de Crăciun, cu gândul că nu-și permite unul anul acesta, însă un reporter i-a îndeplinit dorința.

În Timișoara, pensionara a acordat un scurt interviu după ce reporterul a observat că avea lacrimi în ochi și pe obraji. A vrut să știe care e motivul și aceasta i s-a destăinuit: își dorea un brad de Crăciun, însă nu își permitea. Iată dialogul emoționant:

Bucuria unei bunici! Reacția unei bătrânici când primește un brad de Crăciun de la reporterul căruia i-a zis că nu-și permite unul

”Aveți lacrimi în ochi, doamnă”, îi spune reporterul.

Bătrânica răspunde: ”Pentru că sunt brazii atât de frumoși și, s-a dus tinerețea, a rămas bătrânețea, singurătatea, așa că na...”

Reporterul: ”Nu vă permiteți?!”

Bătrânica: ”Nu, nu. Din 1600 de lei pensie, am muncit 40 de ani și am 1600 pensie. Aș vrea unul, am o nepoțică, aș vrea unul...”.

Cu ochii în lacrimi s-a îndepărtat și a urat tuturor sănătate și Crăciun fericit. A fost momentul în care reporterul, Andrei Brînași, i-a spus: ”Doamnă, stați pe loc, haideți că luăm brad. Veniți aici. Ce brad ați vrea?!”

”Unul micuț”, a spus bătrânica. ”Uitați, acesta vă place?”, a întrebat Andrei Brînași. ”Da, e frumos”, a răspuns ea.

Când reporterul a scos portofelul să plătească, doamna a zis: ”O, dar nu trebuie”. ”Ceva frumos, da”, a apreciat și vânzătoarea care a fost martoră la scenă.

”Să aveți sărbători fericite, doamnă”, i-a spus reporterul. ”Și dumneavostră, să vă dea Dumnezeu sănătate. E foarte, foarte frumos.”, i-a urat pensionara în timp ce se îmbrățișau.

Ea are de gând să ducă bradul acasă, să se bucure toată familia de el: ”Am o nepoțică, să fie acolo un brad, să se vadă că e Crăciunul. M-am gândit că totuși un brad e brad de Crăciun. Niciodată, am 76 de ani, niciodată n-am făcut un brad artificial, numai natural. Cât a fost de mic, dar a fost. Cât a trăit soțul meu a fost mai ușor și mai bine, acum singură. Totuși se bucură nepoțica mea de 10 ani. Vă mulțumesc și dumneavostră și la familie, să vă dea Dumnezeu sănătate și Sărbători Fericite”.

