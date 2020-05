Bunicul vindecat de Covid-19, care a dansat hore în curtea spitalului, își crește singur nepoata, de 14 ani. Doar ei au supraviețuit din casa în flăcări

Şi nepoata pe care omul o creşte de când avea 12 zile a fost internată tot o lună în acelaşi spital. Tot cu coronavirus. Prin desen, eleva de clasa a VII-a i-a rugat pe medici să-i salveze bunicul.

A învins două tipuri de cancer, dar și coronavirusul. Un bunic de 75 de ani a uimit lumea: ”Am 14 nepoți. Nu m-am gândit nicio clipă că voi muri!”

Ambii au fost infectaţi chiar înainte de Paşte. Bărbatul crede că a luat virusul de pe banii schimbaţi la o casă de schimb valutar din Motru.

"N-am avut mănuşi, am numărat banii acolo, i-am numărat de două ori. Am stat pe fotoliu, am numărat banii de două ori. I-am băgat în portofel, am venit acasă, i-am mai numărat şi aici. Am pus mâna la ochi, am pus mâna la nas", a mărturisit omul.