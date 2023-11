Călin Donca a transmis un mesaj din închisoare despre soția lui. Ce spune afaceristul despre începutul relației cu Orianda Donca

Pe profilul de Instagram al lui Călin Donca a fost publicat un videoclip în care afaceristul aflat în arest vorbea despre soția lui, Orianda Donca.

Călin Donca se află în arest, însă pe contul său de Instagram sunt realizate foarte multe postări. Recent, pe contul afaceristului a fost postat un videoclip în care vorbea despre începutul relației sale cu Orianda Donca.

În acest videoclip Călin Donca spunea ce ar face dacă îi falimentează toate afacerile.

Ce a apărut pe contul de Instagram al luI Călin Donca, în timp ce el se află în arest.

„Dacă eu azi pic la 0 cu toate afacerile pe care le am, îmi iau soția de mână, ies pe stradă și vindem ceva. Nu știu ce, dar ne apucăm de vândut, pentru că amândoi suntem foarte buni vânzători și ea chiar dacă arată mai bine decât mine a fost cel mai bun vânzător din compania mea înainte să ne căsătorim. Acum poate spuneți că am luat-o pe interes. Însă am zis că lângă mine trebuie să fie un om pe care să mă bazez. Iar eu soția mi-am întâlnit la un smeninar de genul acesta, nu în club. Că unii în club le căutați. Eu am căutat-o într-un mediu în care s-a dezvoltat și am considerat că poate să-mi fie sprijin”, spunea Călin Donca în videoclipul publicat pe rețelele sociale.

În luna septembrie Călin Donca a fost arestat.

Călin Donca a fost reținut de DNA pentru evaziune fiscală și formarea unui grup infracțional organizat. Și Orianda Donca, soția milionarului, s-ar afla pe lista suspecților. Aceasta a fost lăsată în libertate pentru a avea grijă de cei 5 copii.

În timp ce Călin Donca se afla în spatele gratiilor, soția lui, Orianda Donca își expunea suferința pe contul de Instagram. Frumoasa brunetă a distribuit un mesaj cu subînțeles despre situația actuală în care se află.

„Un om de succes este acela care poate construi o fundație solidă cu cărămizile pe care alții le aruncă în el - David Brink”, este citatul pe care soția lui Călin Donca l-a arătat prietenilor virtuali.

„Mulțumesc că mi-ai reamintit, mai ales în această perioadă”, a scris ea în dreptul postării făcute de o altă persoană cu trimitere către soția milionarului.

De curând, magistraţii de la Tribunalul Brașov au decis să prelungească măsura arestului preventiv cu alte 30 de zile, la solicitarea procurorilor.

„Admite propunerea D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Braşov relativ la inculpații Donca Oncioiu Călin şi Buzatu Ileana-Oana. În baza dispoziţiilor art 234 şi urm Cod Procedură Penală prelungeşte măsura arestării preventive a inculpaților : Donca Oncioiu Călin şi Buzatu Ileana-Oana, pe o perioadă de 30 de zile pentru fiecare dintre inculpaţii indicaţi respectiv, începând cu data de 19.10.2023, până la data de 17.11.2023 inclusiv. Respinge cererile inculpatilor Donca Oncioiu Călin şi Buzatu Ileana-Oana de înlocuire a măsurii arestării preventive. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare”, se arată în decizia instanţei.