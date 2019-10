Caracal: Bomba momentului! Nu Gheorghe Dincă e marele vinovat! Pe cine protejează: „Am auzit când discutau la telefon...”

Menajera lui Gheorghe Dincă, criminalul de la Caracal, a fost audiată de către oamenii legii și femeia a dat detalii importante despre acest caz. Aceasta a dezvăluit pe cine protejează Gheorghe Dincă, de fapt!

Menajera lui Gheorghe Dincă, dezvăluiri incredibile despre fetele aduse de criminalul din Caracal acasă:

„L-am văzut odată că a venit cu o fată de 19 ani. Am zis că e soţia lui. Când a venit a doua oară, a venit cu o altă fată. A zis că tot soţia lui. A treia oară, tot cu soţia. Dar câte soţii are? Este arab, musulman? Şi atunci, am gândit şi eu şi am văzut, mai veneau şi mai vorbeau, sus. (...) Acolo este bucătăria unde găteam, unde urci scările, în partea asta, avea frigiderul şi cu aragazul, acolo era masa unde le făceam de mâncare, un dulap în care ţineam vasele. Era frumos acolo, nu ştiu acum de ce a fost urât acolo.

Nu era deranj absolut deloc, acum 15 ani. Nu ştiu cum s-a făcut acum”, a dezvăluit menajera lui Gheorghe Dincă, criminalul de la Caracal.

Pe cine protejează Gheorghe Dincă, criminalul de la Caracal

Menajera lui Gheorghe Dincă, criminalul de la Caracal, a mărturisit că nu Gheorghe Dincă ar fi cel mai periculos în cazul crimelor de la Caracal, ci însuși fratele acestuia, care are legături cu mafia și cu interlopii:

„(...) El are un frate, are un frate! Nu ştiu, tot cam Gheorghe. Nu ştiu cum îl cheamă, nu mi-l mai aduc aminte. Ăsta este cu toată mafia, cu interlopi, cu tot. Am aflat că în Bari, le duce pe fete, în Milano. Da, Milano! Ia nişte copii la cerşit un cimitir acolo, la cerşit, nu îmi amintesc, nu îmi mai aduc aminte cum a zis.

Sunt implicați fratele, şi cu fiu-su, şi cu fie-sa, şi amanta, şi cu nevastă-sa, că discutau la telefon şi auzeam şi eu, când discutau.

Implicați în trafic era fiul lui Dincă (Mihai), fiica lui Dincă, soția, amanta lui Dincă de atunci și fratele lui Dincă (...) Treceau vama si mergeau in Italia cu fetele”