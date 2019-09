Caracal: Dincă, o nouă descoperire bombă! Ce secret ascunde cuscrul său: „Când am ajuns acolo...”

O jurnalistă a reușit să scoată la iveală detalii șocante despre cazul lui Gheorghe Dincă, criminalul de la Caracal! Ce s-a aflat despre rudele inculaptului, cel acuzat că ar fi omorât pe tinerele Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu?

Jurnalista Evghenia Kironaki a reușit să vorbească cu cuscrul lui Gheorghe Dincă, cel despre care s-au aflat detali șocante! Se pare că jurnalista, confundată cu o simplă tânără, a fost cât pe aici să fie victima unei racolări!

"Am avut o informație pe surse. Când am ajuns acolo, operatorul Mihai a rămas la o oarecare distanță fiindcă eu căutam casa și nu am vrut să ma afișez cu el. Norocul meu a fost ca individul să fie la poartă, deci nu a trebuit să intru în curte sau să îl abordez altfel.

Aveam niște ochelari de soare pe ochi, eu am 1,50 m și au fost niște minute foarte grele în viața mea pentru că eu, ca femeie, a trebuit să suport niște lucuri de care îmi este silă.

Aproape că nu am putut să scot ceva din acea înregistrare pentru că omul este extrem de vulgar", a explicat Evghenia Kironaki.

Pentru că bărbatul credea că are în față o posibilă victimă, reporterul sub acoperire a intrat în jocul lui și a reușit să obțină informații șocante.

Individul ajunge să vorbească și despre ginerele lui, fiul lui Gheorghe Dincă, prin intermediul căruia, spune individul, fetele ajung să se prostitueze în Italia.

