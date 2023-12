Potrivit tradiției, an de an, pe 31 decembrie, copiii, adolescenții și uneori chiar adulții merg cu Plugușorul. Chiar dacă pe la orașe obiceiul a dispărut, în unele zone ale țării, tradiția este încă respectată cu sfințenie, cu urări ca pe vremuri.

Care sunt versurile originale ale Plugușorului. Urează „Un An Nou fericit” ca pe vremuri | Shutterstock

„Aho, aho, copii și frați!” - este cineva care nu știe această urare? Plugușorul este unul dintre cele mai cunoscute tradiții de Anul Nou. Copii și adulți de toate vârstele se strâng în grupuri mari și merg să coledinde pe la care și să le facă tuturor urările pentru noul an. Chiar dacă pe la orașe, obiceiul a dispărut sau a fost înlocuit cu boxele date la maxim, în unele zone ale țării, oamenii continuă această tradiție.

Plugusorul se recită din casă-n casă, începând cu Ajunul Anului Nou până dimineața. Este un strigăt făcut în cor care are o strânsă legătură cu muncile câmpului și recolta din anul ce urmează.

Care sunt versurile originale ale Plugușorului. Cum suna cântecul tradițional pe vremuri

Urarea însoțită de strigăte, sunete de clopoței și pocnete de bici poartă numele de Plugușor în toate zonele țării. Acolo unde se mai păstrează obiceiul, oamenii merg stigând din toți plămâni pentru a le ura celorlați „Un An Nou fericit” în cel mai tradiționat mod.

De asemenea, plugul, ornat cu hârtie colorată, panglici, șervete, flori, pe care se pune, eventual, și un brad, era este o prezență nelipsită în cadrul acestei colinde, explică crestinortodox.ro.

De-a lungul anilor, urarea a mai fost scurtată, mulți cântând doar prima parte, dar iată care sunt versurile complete ale Plugușorului!

Versuri originale Plugușor

„Aho, aho, ho-ho,

Mâine anul se-nnoieşte,

Pluguşorul se porneşte,

Şi începe a brăzda,

Pe la case si-a ura.

Iarna-i grea, omătul mare,

Semne bune anul are,

Semne bune de belşug,

Pentru brazda de sub plug.

Doamne, binecuvîntează

Casa care o urează

Pluguşor cu patru boi,

Pluguşor mînat de noi.

Sus pe cer că străluceşte

O stea mare ce vesteşte

Că se curmă de-acum

Al nevoilor pe drum.

Asta-i steaua romвnească

A unirei Si-a-nfrătirei,

Stea de viaţă, stea de spor,

Stea de bine viitor.

Fă-o, Doamne, să lucească,

Steaua noastră românească,

Si să stea tot între noi,

Să nu mai avem nevoi.

Toata lumea ne ascultă,

Că avem dreptate multă,

Că destul am suferit,

Fără ca să fi greşit.

De acum ni se cuvine

Ca să mai trăim si bine,

Să se ducă dintre noi

Orice grijă şi nevoi;

Să se ducă hăulind

Si cu dinţii clănţănind;

Să se ducă pe pustie, între noi să nu mai vie;

Anul Nou ne-aduce nouă

Timp mai bun şi viaţă nouă,

N-o să fim tot moldoveni,

N-o să mai fie munteni,

Ci-ntr-o Tară Românească,

Liberă şi voinicească,

Noi si ei tot să trăim,

Si-ntre noi să ne iubim,

Si cît lumea vom trăi,

Şi-n tărie vom spori.

Anul Nou ne-aduce nouă

Timp mai bun şi viaţă nouă;

Anul Nou o să ne fie început de veselie.

Mari pe mici n-or prigoni,

Mici pe mari nu vor rîvni.

În frăţie şi dreptate

Au să fie legi lucrate.

Noi cu ei mâna vom da

Şi-ntr-o horă vom juca.

Dumnezeu, care ne-ascultă,

Ne întinde hrană multă,

Şi pămîntul ce-om avea

Grâu de aur ne va da”

De asemnea, în dimineața Anului Nou, ca o continuare a Plugusorului, copiii umblă cu semănatul. Ei aruncă seminte de grâu, porumb sau orez prin case și peste oameni. semn al belșugului recoltelor, fertilitate și sănătate pentru anul ce vine.

„Rostesc o urare scurta prin Bucovina ("Sanatate! Anul Nou!"), primind in schimb bani, fructe, nuci, colaci. Mai recent insa s-a generalizat formula de la Sorcova, prezenta, initial, in centrul Moldovei: "Sa traiti/ Sa-nfloriti/ ca merii, / ca perii, / In mijlocul verii, / ca toamna cea bogata / De toate-ndestulata!”, sunt versurile urării de semănat.