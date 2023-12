Tradiții și superstiții la români de Revelion. Ce este bine și ce nu este bine să faci în noaptea dintre ani

La trecerea dintre ani toți oamenii sunt atenți de la ce pun pe ei, în ce spațiu sunt și până la felurile de mâncare sau băutură pe care le aleg pentru a le pune pe masă. Fiecare detaliu contează, iar simbolistica alegerilor datează din vremuri străvechi.

În România, de Revelion, casele oamenilor sunt deschise colindătorilor, care vin cu urări de bine pentru Noul An. Atunci se colindă cu Ursul, Plugușorul și Sorcova.

Ce este bine și ce nu este bine să faci în noaptea dintre ani

Tradiția spune ca la trecerea dintre ani oamenii să facă mult zgomot pentru a alunga spiritele rele. De asemenea, atât pe 31 decembrie, cât și pe 1 ianuarie nu trebuie să se facă cheltuieli sau să se arunce lucruri din casă, printre care și gunoiul. În acest fel, oamenii nu-și aruncă norocul din casă.

Totodată, nu trebuie să intre în Noul An cu datorii sau să se împrumute la final de an.

Potrivit obiceiurilor populare, ușa casei trebuie să fie deschisă la miezul nopții pentru ca Vechiul An să iasă, iar cel Nou să intre în căminul fiecăruia. De asemenea, se spune că este bine ca oamenii să poarte o haină nouă, dar și ceva roșu. Totodată, ei ar trebui să aibă bani în buzunar pentru a nu duce lipsa lor în anul ce vine.

Conform tradiției, este bine ca pe masa de Revelion, printre alte bucate, să se găsească și pește, pentru a trece lin prin anul ce vine - precum peștele în apă. Dar și struguri, legume cu frunze - fiind un simbol al sănătății, iar frunzele fiind asociate cu banii -, legume sub formă de boabe, precum fasolea, mazărea, lintea - fiind asociate cu belșugul -, rodia - un simbol al fertilității -, carnea de porc, piftia - considerându-se că cei care o mănâncă la trecerea dintre ani vor avea obrajii rumeni și fragezi, conform unei surse -, orezul - acesta fiind un simbol al vieții lungi și prospere, dar și al belșugului -, tortul sau prăjituri în formă rotundă - fiind un simbol al veșniciei - și șampania - care aduce împlinirea dorințelor și belșug.

Totodată, din bătrâni se știe că masa pentru Revelion trebuie să cuprindă 12 feluri de mâncare, câte unul pentru fiecare lună.

De asemenea, conform tradiției populare, trebuie evitată carnea de pasăre, considerându-se că acestea alungă norocul și banii.

Și, bineînțeles, este important ca la miezul nopții fiecare să-și pună o dorință, astfel încât să întâmpine Noul An cu speranță.

Tradiții și superstiții de Revelion din Europa

Potrivit unei surse, românii pot adopta și câteva tradiții și superstiții din alte țări din Europa.

De pildă, în Austria, s-a păstrat tradiția balului organizat încă din timpul Habsburgilor. Astfel că, la miezul nopții, se aud acordurile „Dunării albastre” și ale „Liliacului” de Johann Strauss. Totodată, pe masă nu trebuie să lipsească carnea de purcel; purcelul fiind un semn al norocului, tocmai de aceea se așază pe masă și decorațiuni de ciocolată în formă de purcei.

În Belgia, la Liege, în prima zi a Noului An, există obiceiul de a mânca în familie choucroute (un fel de mâncare cu varză murată și cârnați). Totodată, este nevoie ca fiecare să aibă în mână, sub farfurie sau în buzunar o monedă.

În Danemarca, se obișnuiește să se spargă farfurii în ușa vecinilor, considerându-se că familia care are cele mai multe cioburi în fața ușii va avea și cel mai mult noroc în Noul An.

Francezii sărbătoresc trecerea în Noul An cu mese festive, ținute elegante și cadouri.

Grecii se delectează cu vasilopita - o pâinică în interiorul căreia se ascunde un bănuț. Pâine se taie la miezul nopții, iar cel care primește bucata cu bănuțul va avea noroc tot anul.

În Irlanda se spune că în noaptea dintre ani tinerele fete își pot visa alesul dacă își pun sub pernă vâsc.

În Italia, Capodanno se serbează într-un mod festiv cu mese îmbelșugate. În Napoli, se aruncă pe fereastă obiecte vechi, simbolizând anul ce a trecut.

Olandezii sărbătoresc Oudejaarsdag (ziua anului trecut) cu o mulțime de focuri de artificii. ”Spectacolul” începe din zori și ține până noaptea târziu.

În Portugalia există obiceiul de a mânca la miezul nopții 12 smochine, simbolizând 12 dorințe pentru Anul Noul.

În Rusia se deschis ferestrele pentru a lăsa anul să iasă și Anul Nou să intre. Totodată, la masa festivă se bea un pahar cu votcă, suc de lămâie şi apă de la robinet numită ”apă murdară” pentru a înlătura ghinionul în Noul An.

În Scoția, cu ocazia Noului An, Hogmanay, se aprind suluri de smoală și se rostogolesc pe străzi, simbolizând arderea anului vechi și deschiderea accesului Noului An.

În Spania se mănâncă 12 boabe de struguri la miezul nopții, fiecare simbolizând câte o lună din Noul An. Spaniolii țin cont cât de dulce a fost fiecare boabă, pentru a corela semnificația cu luna respectivă.

În Turcia, Anul Nou se serbează cu o masă plină de bucate tradiționale, iar după masă se dăruiesc cadouri.

Alte tradiții din lume la trecerea dintre ani

În Statele Unite ale Americii, oamenii își petrec noaptea dintre ani în piețele publice sau pe străzi, privesc focul de artifici, ascultă cum sună clopotele la miezul nopții și străgă cu toții „La mulți ani!”. De asemenea, o tradiție care datează de 100 de ani este aruncarea unei mingi în Time Square.

În Brazilia, Noul An se așteaptă în lenjerie intimă colorată, în nuanțe de roșu și galben. Iar în São Paulo, pe bulevardul Paulista, se aprind focuri la miezul nopții.

În Japonia, Noul An - Oshogatsu - este simbolul înnoirii. Astfel se organizează petreceri care celebrează anul care a trecut - Bonenkai. La astfel de petreceri se încurajează oamenii să uite de problemele din anul care stă să treacă, pregătindu-se pentru cel nou. De asemenea, li se dăruiesc copiilor bani - otoshidamas -, iar în prima zi a Noului An, fiecare persoană își pune pe hârtie dorințele pentru acest an.

În Mexic, conform tradiției, se scot bagaje în fața ușii pentru ca în Noul An să îi aștepte o sumedenie de călătorii. De asemenea, se agață de clanță câte o figurină în formă de oaie, care se spune că aduce prosperitate.

În Ecuador, se confecționează sperietori de ciori, iar la miezul nopții li se dau foc. Astfel va fi distrus răul acumulat în anul care tocmai a trecut, făcând loc fericirii Noulu An.