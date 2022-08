Cât te costă să închiriezi pe noapte un apartament în Cluj pe perioada festivalului Untold. Cifre halucinante

Mai sunt doar două zile până la prima zi de festival, iar piața imobiliară din Cluj vine cu oferte care întrec limita imaginației. Sumele doar pentru o singură noapte de cazare întrec sejururile din țările străine pe câteva zile.

Distracția costă mai mult decât și-ar fi închipuit unii. Prețurile exorbitante șochează, însă doritorii care vor să-și asculte artiștii internaționali par să nu se uite la sume pentru plăcerea lor.

Cât costă o singură noapte de cazare într-un apartament din Cluj. Proprietarii profită pe urma notorietății festivalului Untold

Pentru doar o singură noapte de cazare, un proprietar cere 750 de euro pe propriul apartament. Cum hotelurile și pensiunile au deja rezervări încă de acum aproximativ 10 luni în urmă, oamenii își pun la bătaie propriile apartamente pentru sume fabuloase.

Însă, studenții cer decență pe grupurile unde se caută cazări, dar tot primesc sume pe care nu și le pot permite: “Nu contează zona. Suntem studenți, așa că încercați să veniți cu niște prețuri decente. Mulțumesc!”, a scris cineva, potrivit informațiilor oferite de Libertatea.

Mai sunt și cazuri în care doritorii de distracție au de ales dacă vor să plătească 700 de lei pentru a dormi dar pe o saltea gonflabilă. Ofertele lasă de dorit de cele mai multe ori, iar prețurile sunt mult peste ceea ce mulți își pot permite.

Peste 200 de artişti naţionali şi internaţionali, la Festivalul Untold. Scena principală va avea peste 700 de metri pătraţi

Peste 200 de artişti naţionali şi internaţionali vor fi participa la Festivalul Untold, care se va desfăşura de joi până duminică, la Cluj-Napoca. Organizatorii au anunţat că scena principală va avea un ecran LED de peste 700 de metri pătraţi, iar peste 900 de jocuri de lumini vor colora stadionul Cluj Arena.

Organizatorii festivalului au transmis, luni, printr-un comunicat de presă, că peste 15.000 de oameni din 20 de ţări construiesc decoruri pe stadionul Cluj Arena.

"Timp de 4 zile şi 4 nopţi, peste 200 de artişti naţionali şi internaţionali de renume şi zeci de mii de fani vor trăi emoţia şi bucuria revederii la festivalul Untold. Peste 15.000 de oameni din peste 20 de ţări construiesc acum lumi şi decoruri de poveste pe stadionul Cluj Arena şi împrejurimi. Vor fi scene impresionante şi music spots speciale, peste 70 de vendori cu mâncare şi băuturi, un fashion corner denumit Designers’ Nest, zeci de activări ale partenerilor, personaje magice, animatori şi dansatori care vor defila prin festival, precum şi multe surprize. Festivalul se întinde pe o suprafaţă de 235.000 de metri pătraţi”, se arată în comunicat.

Tema Untold 2022 este “Temple of Lúna” şi va fi regăsită în decorurile de pe stadion şi pe mainstage. Vrăjitorul, ocrotitorul festivalului, are nevoie de ajutor să salveze întreaga lume. 5 ordine (Order of the Griffin, Order of the Owl, Order of the Dragonfly, Order of the Stag şi Order of the Firefly) au 5 artefacte care îl vor ajuta pe Vrăjitor în misiunea sa. Acesta va trebui să treacă prin 5 provocări pentru a obţine tot ajutorul de care are nevoie.

"Fiecare ordin reprezintă o serie de valori, cu care se pot identifica fanii festivalului: Order of the Griffin pentru cei care sunt într-o continuă experimentare şi deschidere spre nou, Order of the Owl pentru cei care în primul rând sunt axaţi pe cunoaştere şi dobândirea de înţelepciune, Order of the Dragonfly pentru cei care caută să-şi trăiască viaţa la potenţialul maxim, Order of the Stag pentru cei care caută conexiuni umane diverse, cu însemnătate, şi Order of the Firefly, pentru cei care îşi găsesc fericirea când sunt înconjuraţi de persoanele dragi”, au precizat organizatorii.

