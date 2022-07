Micul dejun primit de o româncă la un hotel din Eforie Nord. Ce primesc turiștii care dau 340 de lei pe o cameră: „Ca la spital”

Aceasta este întâmplarea prin care a trecut de curând o româncă. Aceasta a ales să meargă la mare pe litoralul românesc, dar în scurt timp a ajuns să regrete amarnic. De la micul dejun și până la restul serviciilor, hotelul din Eforie Nord a dezamăgit-o din plin.

Ce a pățit o româncă, la scurt timp după ce s-a cazat la un hotel din Eforie Nord. Imagini neașteptate de pe litoralul românesc

În această vară, tot mai mulți turiști români și-au exprimat nemulțumirea cu privire la prețurile exagerat de mari și la serviciile ce lasă de dorit de pe litoralul românesc. Mulți spun că este mult mai ieftin să alegi să îți petreci vacanța la vecinii noștri bulgari.

De curând, pe Facebook, o turistă nemulțumită a dezvăluit prin ce experiență neplăcută a trecut atunci când a ales să se cazeze la un hotel din Eforie de Nord, unde pentru o noapte de cazare pentru 31 iulie-1 august turiștii plătesc 340 de lei pentru o cameră dublă.

Așa cum este menționat și pe site-urile de specialitate, micul dejun este inclus în prețul camerei. Iată mai jos cum arată acesta, dar și cu ce situație s-a confruntat turista care a ales să stea la o unitate de cazare din Eforie Nord.

„Bună dimineața! Nu suntem genul de oameni care lasa recenzii proaste dar acum nu se mai poate. Am fost cazați la Hotel (...) din Eforie Nord, am vorbit cu doamna la telefon i-am spus ca suntem 3 perechi + 1 copil de 3 ani. Totul bine și frumos, ne-a spus ca acum în preț este inclus și micul dejun. Precizez ca acum doi ani am mai fost la ei și nu aveau încă restaurant, îți găteai tu. Era perfect! Când mi-a zis ca a crescut prețul dar este inclus micul dejun a fost și mai perfect bucurandu-ne ca nu plecam cu stomacul gol pe plaja. A fost totul perfect pana ne-am dus dimineața sa mancam. Un mic dejun ( cel din poza) de nu aveai ce sa mănânci. Același mic dejun a fost toate cele 4 zile ( astăzi schimbase în loc de ou și crenvurști a pus cașcaval pane).

A doua zi m-au anunțat ca , copilul nu primește mic dejun deoarece nu am plătit pt el. I-am spus domnului "patron" care era foarte arțăgos s-o pus pe cearta ca nu mi se pare normal. Eu am plătit exact cât mi-a zis soția dansului pe camera. Bineînțeles a început sa tipe la mine de fata cu toată lumea " atat ai plătit, atât mananci"

Este ultima oara când mai calc la ei.

Am primit același mic dejun în fiecare dimineață, ajunsesem sa îmi vina sa vomit când veneam aceeași mancare.

Am fost în multe locuri cu sotul si copilul dar niciodată nu am plătit extra pt el. Plăteam camera cât era și acolo aveam inclus.

Sunt eu prea sensibila și am așteptări prea mari? Era sezonul legumelor. Putea pune frumos roșii , castraveți, măsline, etc

De condiții nu mai vorbesc, afara vopsit gardul și inauntru-i leopardul.

Apa la toaleta nu mergea, furnici în camera. Ce-i drept e frumoasa piscina dar sunt totuși atâția bani pe o noapte pt niște condiții vai de mama lor”, a scris turista pe pagina sa de Facebook, în dreptul pozei cu micul dejun care a dezamăgit-o.

Numeroși români au reacționat imediat și au fost uimiți de cele întâmplate.

