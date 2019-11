Cumpănașu, mesaj uluitor pe Facebook despre Alexandra Măceșanu: „Am văzut-o clar, mi-a zâmbit. Avea la mână brățara pe care i-o dăruisem"

Cumpănașu declarase în urmă cu ceva timp că nu mai are resurse să se "bată" cu instituțiile statului și acuza și el anchetatorii că bat pasul pe loc în cazul Caracal.

„După lunile de chin, după ce viața mea și a familiei mele a fost dată peste cap, după sfidarea instituțiilor, după ce am descoperit o cloacă de mafioți în instituții, după nopțile nedormite cu gândul la găsirea nepoatei mele, am avut, în sfârșit, parte de un moment de liniște noaptea trecută…

Un moment care, emoțional, m-a dat peste cap complet. Am visat-o pe Alexandra. Era pe un pod, am văzut-o atât de clar, zâmbea. Încercam, disperat, să o strig „Alexandra!! Unde ești?”, în van… M-am uitat la mâna cu care își răsfira părul și am văzut ceva: o brățară micuță, pe care i-am dăruit-o ultima oară când ne-am văzut. În acel moment m-am trezit, plângând și profund neliniștit, deși un înger mi s-a arătat în vis.

Nu voi avea pace, până când nu o voi putea strânge în brațe din nou, până când părinții ei nu se vor putea întoarce acasă și să o vadă zâmbind, ca în acest vis, pe fiica lor, Alexandra”, a scris Alexandru Cumpănașu, pe pagina lui de Facebook.