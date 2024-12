Un pensionar din România a încasat 4 pensii de Crăciun. Cum a fost posibil și de ce e nemulțumit

Un pensionar român a primit recent, în ziua de Crăciun, suma de 14.800 de lei, echivalentul a patru pensii lunare, după o așteptare de peste 100 de zile pentru recalcularea pensiei. Deși suma primită a fost considerabilă, întârzierea și stresul asociat cu procesul l-au nemulțumit pe beneficiar.

Cazul pensionarului evidențiază provocările întâmpinate de mulți alții aflați în aceeași situație, care se luptă cu procesul complex de recalculare a pensiilor. Aproximativ 4,9 milioane de dosare au fost afectate. În unele situații, beneficiarii au primit sume majorate, în timp ce alții au întâmpinat întârzieri semnificative sau chiar neplata pensiilor la termen.

În cazul specific al acestui pensionar, după 60 de ani de muncă, a primit decizia de pensionare care indica 45,8 puncte, dintre care 10,8 puncte de stabilitate, stabilind o pensie lunară de 3.700 de lei. Cu toate acestea, întârzierea de peste trei luni în primirea efectivă a pensiei a generat nemulțumiri și stres considerabil.

Pe un forum online, bărbatul a relatat: "În sfârșit, după lupte grele duse timp de peste 100 de zile și petiție scrisă către Ministerul Muncii, Casa de pensii, am primit decizia de pensie emisă încă din 04.12.2024. Am primit astăzi și banii pe card pentru pensia din ultimele 4 luni. M-au stresat aproape 4 luni cu un răspuns care are totuși un termen legal depășit."

Cu ce probleme se confruntă oamenii care solicită recalcularea pensiilor

Acest caz subliniază necesitatea unei eficientizări a procesului de recalculare și plată a pensiilor, pentru a evita astfel de întârzieri și disconfort pentru beneficiari. De asemenea, evidențiază importanța comunicării transparente între instituțiile responsabile și pensionari, pentru a reduce anxietatea și incertitudinea în rândul acestora.

În contextul actual, se preconizează că, începând cu 1 ianuarie 2025, pensiile vor fi indexate cu 12%, conform declarațiilor oficiale. Cu toate acestea, întârzierile și problemele întâmpinate în procesul de recalculare ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea sistemului de a implementa aceste modificări în mod eficient și la timp.

Este esențial ca autoritățile să ia măsuri pentru a asigura că astfel de situații nu se vor repeta, garantând plata la timp a pensiilor și respectarea drepturilor pensionarilor, care au contribuit de-a lungul vieții la sistemul de asigurări sociale.

La ce e important să fiți atenți când citiți decizia de recalculare a pensiei

Atunci când primiți decizia de recalculare a pensiei, este esențial să verificați cu atenție mai multe aspecte pentru a vă asigura că informațiile sunt corecte și complete. Iată pașii recomandați:

Categoria de pensie: Asigurați-vă că tipul de pensie menționat în noua decizie corespunde cu cel din decizia anterioară (de exemplu, pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată etc.).

Suma punctajelor anuale realizate: Comparați valoarea totală a punctajelor anuale din noua decizie cu cea din vechea decizie, la punctul G. Dacă ați obținut puncte suplimentare prin recunoașterea unor perioade de muncă anterior neincluse, suma acestora ar trebui să se regăsească în noua decizie.

Cuantumul pensiei în plată la data de 31.08.2024: Verificați ca suma indicată în noua decizie să fie identică cu cea din vechea decizie, la punctul B – total drepturi.

Stagiile de cotizare: Comparați totalul stagiilor de cotizare din noua decizie (punctul A) cu cel din vechea decizie (punctul F). Aceste valori ar trebui să fie egale. Dacă observați discrepanțe, este recomandat să depuneți o petiție la Casa de Pensii pentru clarificări.

Este important de menționat că, în unele cazuri, pensionarii au raportat diferențe între sumele menționate în deciziile de recalculare și cele primite efectiv. Aceste discrepanțe pot apărea din diverse motive, inclusiv erori administrative sau actualizări incomplete ale datelor.

Pentru a evita astfel de situații, este recomandat să verificați periodic istoricul contribuțiilor la fondul de pensii. Acest lucru se poate realiza prin crearea unui cont online pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), care vă permite accesul la informații actualizate despre stagiile de cotizare și contribuțiile efectuate.

În cazul în care identificați erori sau discrepanțe în decizia de recalculare, aveți dreptul să contestați această decizie. Conform legislației în vigoare, termenul pentru depunerea unei contestații este de 45 de zile de la data comunicării deciziei. Este esențial să respectați acest termen și să furnizați toate documentele justificative necesare pentru a susține contestația.