Cazul Caracal. Alexandru Cumpanasu: Încep o investigație independentă. Am trimis investigatori, pe banii mei, în Orientul Mijlociu, Africa și Italia

Alexandru Cumpănașu a vorbit la Acces Direct despre cazul Caracal. ”Încep o investigație independentă. Am trimis investigatori, pe banii mei, în Orientul Mijlociu, Africa și Italia”, a declarat acesta.

Alexandru Cumpănașu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, de 17 ani este implicat activ în cadrul societății civile, dar puțini știu de unde a pornit totul.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru DC News chiar în ziua aniversării sale, Alexandru Cumpănașu a vorbit despre mentorii săi.

"De mic am avut dorința de a mă implica, de la 14 ani. Am avut doi mentori în școala generală, doi profesori foarte buni, care mi-au insuflat ideea de a nu trăi doar pentru mine, de a face ceva pentru societate. M-au 'îndoctrinat', dacă vreți să spunem așa. Apoi, în liceu, m-am ocupat de cercul de istorie, am avut activități civice. Motivația de a merge pe acest drum a venit din modelele pe care le-am avut și din insuflarea pe care mi-au dat-o cei doi mentori. Pe lângă profesorii mei la care țin foarte mult, insuflarea a venit și din partea familiei. Totul a început în școala generală. Am fost elev într-o comună din județul Olt și sunt foarte mândru de acest lucru. Tatăl meu a fost inginer zootehnist, mama mea este inginer zootehnist. Liceul l-am urmat la Caracal. Cu Bucureștiul am avut legătură abia la 19 ani, când am început să muncesc. De fapt, implicarea civică a fost cea care m-a adus la București. În prezent fac un MBA pe leadership la o universitate în Elveția", a povestit Alexandru Cumpănașu.

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, crede ipoteza conform căreia Dincă face parte dintr-o rețea de trafic de persoane.

Profesorul de psihologie judiciară Tudorel Butoi susține varianta criminalului psihopat, singuratic.

Remus Rădoi, patron de societate de pază, dar și obișnuit al emisiunilor cu caracter istoric, a oferit autorităților și presei informații despre pretinsa lume interlopă din regiune.

Premierul Viorica Dăncilă, pornind de la speța Caracal, a declarat public război criminalității.

Omul politic Paul Stănescu, originar din județul Olt, a negat faptul că ar cunoaște detalii despre lumea interlopă a zonei.

Serviciul de Telecomunicații Speciale a afirmat, prin purtător de cuvânt, că a procedat în mod corect în ceea ce privește marja sa de competență.

Președintele U.N.B.R., avocatul Corneliu Traian Briciu, a susținut o intervenție în cadrul postului de televiziune Antena 3, în care a explicat motivele de drept pentru care la apărarea lui Dincă s-au succedat mai mulți avocați din oficiu.