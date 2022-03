Ce a cerut Volodimir Zelenski întregii lumi la o lună de când armata rusă a invadat Ucraina: "Mi se frâge inima"

La o lună de când aramata rusă a invadat Ucraina, președintele Volodimir Zelenski cere întregii lumi să protesteze împotriva violenței armate din țara la conducerea căreia se află: “Războiul Rusiei nu este doar războiul împotriva Ucrainei. Are un înţeles mult mai larg”, a spus Zelenski, care s-a adresat pentru prima dată lumii în engleză, potrivit bbc.com.

“Rusia încearcă să înfrângă libertatea tuturor oamenilor din Europa. Tuturor oamenilor din lume. A încercat arate că doar forţa brută şi crudă contează. Lumea trebuie să oprească Rusia. Lumea trebuie să oprească războiul”, a afirmat el, relatează news.ro.

“Deja o lună. Atât de mult. Mi se frânge inima, sunt frânte inimile tuturor ucrainenilor şi ale tuturor oamenilor liberi de pe planetă”, a mai spus Zelenski.

Every evening Ukraine's President #Zelenskyy addresses his nation. Tonight for the first time, he did it in English. Calling on people everywhere to show their solidarity "Come out of your offices and homes, show your support to the Ukrainian people" #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/iJaRQlvWnF