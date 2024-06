Ce a putut să facă un român în scara blocului, chiar în fața apartamentului său. Vecinii au venit să vadă „minunea” cu ochii lor

Un român a folosit scara blocului în cel mai neașteptat mod posibil și vecinii au venit să vadă „minunea” cu ochii lor. Cineva a pozat totul, iar imaginea a stârnit amuzamentul internauților.

Românii sunt inventivi și, de cele mai multe ori, aceștia reușesc să găsească o întrebuințare pentru orice obiect, chiar dacă acesta este extrem de vechi, ponosit sau inutil în ochii multora. Acest lucru l-a demonstrat și un român, care a folosit scara blocului în cel mai neașteptat mod posibil. Uimiți de cele descoperite, vecinii au venit toți să vadă „minunea” cu ochii lor.

Ce a putut să facă un român în scara blocului. Vecinii au venit să vadă „minunea” cu ochii lor

Orice scară de bloc are anumite lucruri prin care se distinge, însă una a reușit să iasă în evidență în cel mai neașteptat mod posibil. Vecinii au făcut ochii mari atunci când au văzut ce a putut să facă un român în scara blocului.

Omul și-a mai amenajat, practic, „o cameră”, cu lucruri de prin casă. A pus un covor pe hol, apoi a așezat pest eel două fotolii vechi, cu model floral și cu perne decorative. În acest décor a pus și niște măsuțe, acoperite cu fețe de masă sau naproane, peste care a pus vaze cu flori artificiale. Lângă se află și suporți cu plante naturale, iar pe perete se pot observa tablouri cu motive florale, dar și un ceas auriu de perete, în forma unui ceas de mână (model vechi, știut de mai toți românii).

Cel mai probabil, omul nu a vrut să renunțe la mobilierul vechi, așa că a preferat să îi găsească o altă întrebuințare. Nu puțini au fost cei care s-au mirat atunci când au văzut ce a putut să facă un român în scara blocului.

„Aici scria Dostoievski”, „Aici nu vii in vizita. Aici te duci in audiență! 🤣🙌”, „te invit aici nu vei regreta am atatea surprize placute aceasta e seara ta”, „Asta e camera in care se fumeaza😂”, „Folosim tot pana la capătul lumii doamneeee”, iată comentariile internauților, lăsate în dreptul pozei de pe Instagram.

Pe aceeași pagină de Instagram, care prezintă lucrurile descoperite în diferite scări de bloc din România, se află și această imagine, în care se poate observa cum cineva a improvizat și a amenajat un birou în toată regula, chiar lângă cutia de scrisori. Pe lângă biroul cu televizor se află și o masă, cu tot felul de obiecte pe ea, iar pe pereți există și obiecte decorative, de parcă colțul respectiv face parte dintr-un apartament, nu din scara blocului.

